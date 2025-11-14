Elskåpsmontör
2025-11-14
Cenika AB växer och söker nu två till tre montörer för elektromekaniskt montage av elektriska kopplingsutrustningar. Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och vill vara en del av ett team där engagemang, ansvar och samarbete är grunden för allt vi gör.
Du blir en viktig del av vårt produktionsteam, med ansvar för att:
Utföra elektromekaniskt montage av elutrustningar enligt ritning, schema och specifikation.
Säkerställa att monteringen uppfyller gällande standarder och våra egna interna kvalitetskrav.
Bidra till hög kvalitet i både montage och slutkontroll.
Arbeta i nära samarbete med kollegor inom konstruktion, kvalitet och logistik.
Hos oss får du arbeta praktiskt med teknisk precision och vara en central del i helheten - från komponent till färdig produkt.
Kvalifikationer som vi efterfrågar:
Grundläggande kunskap i elteknik och elschemaförståelse är ett icke förhandlingsbart grundkrav att uppfylla.
Erfarenhet av montage av elcentraler, kopplingsutrustning eller liknande utrustning.
God vana vid verktyg och elektromekaniskt montage av liknande utrustningar.
Förmåga att läsa och följa elritningar och kopplingsunderlag.
Erfarenhet från produktion, montage eller tillverkning inom vår nisch alt. el- eller industribranschen är mkt. starkt meriterande.
Det viktigaste är din noggrannhet, ansvarskänsla och vilja att göra ett bra jobb - vi lär gärna upp dig vidare inom våra produkter och rutiner.Dina personliga egenskaper
Vi söker personer med rätt inställning och driv. Hos oss är engagemang inte ett modeord - det är det som gör skillnaden varje dag.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för elteknik och montage.
Är noggrann, strukturerad och tycker om att leverera kvalitet.
Har lätt för att samarbeta och delar med dig av kunskap.
Tar ansvar och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Är punktlig, pålitlig och vill vara en god kollega.
Personligheten är minst lika viktig som erfarenheten. Vi söker dig som tar jobbet personligt - på det bästa av sätt.
Vi erbjuder
En stabil och långsiktig anställning i ett expansivt företag.
En modern och trivsam arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Ett starkt och sammansvetsat team där alla bidrar och bryr sig.
Möjlighet till utveckling och specialisering inom elektromekaniskt montage.
En kultur där engagemang, noggrannhet och kvalitet alltid går först.
Gott kamratskap och en arbetsmiljö präglad av stolthet och ansvar.
Intervjuer och tillsättningar av tjänst/ -er sker löpande.
Vi tillämpar 6-månaders provanställning.
Om arbetsgivaren - Cenika AB
Cenika AB är en svensk tillverkare och leverantör av färdigmonterad elektrisk kopplingsutrustning. Våra produkter används inom bygg- och installationsbranschen i allt från bostäder och kontor till industri och offentliga miljöer.
Vi har vår produktionsanläggning i Staffanstorp, där konstruktion, montering och kvalitetssäkring sker under ett och samma tak. Kombinationen av erfarenhet, tekniskt kunnande och ett nära samarbete mellan avdelningarna gör att vi kan leverera lösningar som både är effektiva och hållbara.
Cenika AB ingår i Lifco-koncernen, en internationell industrigrupp med över 200 bolag i mer än 30 länder. Lifco är noterat på Nasdaq Stockholm och bygger på principen om långsiktigt ägande, entreprenörskap och decentraliserat ansvar. Som en del av Lifco står Cenika på en stabil grund, med resurser och trygghet att fortsätta växa - samtidigt som vi behåller vår smidighet, närhet och familjära känsla.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
