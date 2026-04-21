Ellärare på gymnasiet sökes
2026-04-21
Yrkesgymnasiet i Huddinge söker el-lärare. Vi söker dig som är elektriker och gillar arbeta med ungdomar. Skolan har 250 elever och det är en trevlig arbetsplats med glad stämning. Arbetet är fritt.
Som el-lärare utbildar du ungdomar på gymnasiet för att de ska bli elektriker. I tjänsten ingår undervisning och att vara klassföreståndare/mentor för el-elever. Du kommer också besöka elever på deras praktikplatser.
Arbetet innebär på riktigt frihet under ansvar och du kommer vara ledig på sommarlov, jullov, sportlov och några dagar på höstlovet. Totalt är det drygt 11 veckors ledighet per år.
Är du intresserad så tveka inte att söka eller höra av dig med frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "el-lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290)
Regulatorvägen 21 (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yrkesgymnasiet Huddinge Kontakt
rektor
Erik Nilsson erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se 0704410187 Jobbnummer
