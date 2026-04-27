Elkonstruktör
Vill du vara med och skapa något nytt? EL13R växer snabbt och behöver en driven person som kan bygga upp och leda konstruktionsavdelningen. Det här är inte ett vanligt konstruktörsjobb där allt redan är på plats, här får du möjligheten att forma teamet, processerna och framtiden.Om rollenSom EL13R första dedikerade konstruktionschef får du en nyckelposition i ett växande företag. Du börjar operativt med att ta fram underlag, konstruktion och ritningar för våra projekt inom DC-laddning, energilager och kraftinstallationer inom låg- och högspänning, med inslag av kalkyler. Men det här är bara början.Vi bygger just nu upp vår kapacitet inom konstruktion, och vi behöver någon som vill vara en del av den resan. Det innebär att du inte bara får frihet under ansvar i ditt dagliga arbete, utan också möjlighet att påverka hur vi utvecklar våra processer, vilka verktyg vi använder och hur teamet ska se ut framöver. Med rätt person på plats finns utrymme att rekrytera kollegor och växa in i en tydlig chefsroll.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Bygga upp konstruktionsavdelningen - forma arbetssätt, processer och dokumentation från grunden
Rekrytera och leda - på sikt anställa kollegor och utvecklas in i en chefsroll
Framtagande av underlag för offerter
Framtagande av systemritningar på våra vanligaste typer av installationer
Projektering och elkonstruktion för projekt inom DC-laddning, energilager och kraftinstallationre inom låg- och högspänning
Framtagande av kompletta ritningsunderlag
Kontakt med kunder och leverantörer
Support till kollegor ute på installationer och idrifttagningar
Projektledning av utvalda projekt kan förekomma
Framtagande av relationshandlingar i slutet av projekten
Resor förekommer, inklusive övernattningarProfil
Vad vi tror du har med dig:
Relevant teknisk utbildning inom elkraft, elkonstruktion, eller liknande.
Du vill ta ansvar, leda andra och utveckla arbetssätt.
Minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion, med god kunskap i CAD-verktyg som AutoCAD eller liknande, samt goda kunskaper i dimensionering med Elvis, Febdok, Netkoll eller likvärdigt system.
Stark förmåga att arbeta självständigt samt utmärkta samarbetsförmågor.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort, resor inom tjänsten förekommer.
Kunskaper inom elkraftssystem och tillhörande standarder, samt erfarenhet av att rita ellinjescheman; tidigare erfarenhet av att konstruera ställverk är meriterande.
Meriterande kompetens
Erfarenhet av Bidcon eller liknande kalkylprogram.
Goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i Bluebeam.
Erfarenhet av konstruktion av kontrollskåp/reläskydd eller liknande tekniska lösningar.
Reläskyddsprogrammering och reläskyddsprovning är meriterande.
Provning och idrifttagning av elkraftsanläggningar är meriterande.
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom, elkraft eller en likvärdig relevant utbildning.
Vem är du?Du vill mer än bara utföra, du vill förbättra, forma och leda. Du har teknisk djupkunskap, men du nöjer dig inte med att rita. Du ser möjligheter där andra ser begränsningar och trivs med att ta ansvar för helheten.
Driven av att bygga - team, processer, lösningar
Självgående med hög yrkesstolthet
Strukturerad med känsla för både detaljer och helhet
Nyfiken och redo att växa in i en chefsroll
Om EL13REL13R är en ledande leverantör av helhetslösningar inom kraftinstallationer, DC-laddare och energilager. Vi drivs av innovation, kvalitet och ett starkt kundfokus. Vår framgång bygger på våra medarbetare och nu växer vi på den svenska marknaden.
Intresserad av att veta mer?I denna rekrytering samarbetar EL13R med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Fabriksvägen 7 (visa karta
)
171 48 SOLNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EL13R AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara jeanett.zara@jobway.se
