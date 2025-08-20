Elevkoordinator Storumans Lärcentrum
Storumans kommun / Administratörsjobb / Storuman Visa alla administratörsjobb i Storuman
2025-08-20
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storumans kommun i Storuman
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Arbetsplatsbeskrivning
Storumans Lärcentrum ligger i tätorten Storuman i östra delen av kommunen. Lärcentrum bedriver undervisning i svenska för invandrare, anpassad utbildning för vuxna, grundläggande svenska som andraspråk och vård- och omsorgsutbildningar i egen regi. Till Lärcentrum kommer även distansstuderande för att nyttja den service som vi erbjuder i form av exempelvis studievägledning, teknisk utrustning och tentamensservice. Eftersom avstånden är långa sker en stor del av undervisningen via distansoberoende teknik både i egen regi och i utbildning genom externa utbildningsanordnare.
På Lärcentrum arbetar du tillsammans med lärare inom de olika utbildningarna, studie- och yrkesvägledare, skoladministratör och rektor. Det finns en nära samverkan med Storumans folkhögskola kring undervisning i svenska för invandrare och Lärcentrum är en del av nätverk som Västerbottensvux, Lapplandsvux, Akademi Norr och Lärcentrum i norra Norrland.
Om tjänsten
I Lärcentrums verksamhet finns en bred variation av elever i behov av stöd på olika sätt. Som elevkoordinator kommer du att ha ansvar för studentservice och elevstöd. Du arbetar nära eleverna med uppgifter som att starta online-lektioner, avhjälpa tekniska problem, genomföra tentamenstillfällen och coacha i studier. Du kommer att arbeta nära både den personal som finns på plats i närorganisationen och de lärare som arbetar på fjärr.
Du kommer att var en viktig del i att bygga upp den stödjande delen av Lärcentrums verksamhet. Innehållet och tyngdpunkten i tjänsten kan förändras då den utgår från de behov som eleverna och verksamheten har. Din arbetsplats kommer att vara på plats i närorganisationen på Storumans Lärcentrum. Tjänsten kan kombineras med 50% lärare i svenska som andraspråk.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Du som söker motiveras av att arbeta relationsinriktat och coachande. Du god digital kompetens och är skicklig i att arbeta i digitala lärmiljöer. Du har erfarenhet av att arbeta med vuxna med svenska som andraspråk. Du har relevant högskoleutbildning eller belagd erfarenhet och kompetens i att arbeta pedagogiskt med vuxnas lärande. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1375804". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Rektor Storumans Lärcentrum
Lina Forsebrant lina.forsebrant@storuman.se 070-380 04 09 Jobbnummer
9467668