Elevassistenter till Ikasus
2026-02-19
eller i hela Sverige
Elevassistenter sökes till anpassad grund- och gymnasieskola i Vallentuna
Vill du vara med och göra skillnad i barns liv varje dag? Är du positiv, pedagogisk och passionerad i ditt arbete? Då kanske du är den vi söker!
Vi på Ikasus friskola söker nu engagerade och empatiska elevassistenter till vår skola i Vallentuna. Hos oss får du arbeta med elever som har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vårt mål är att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential.
Tjänsten är ett vikariat/visstid fram till sommaren med stor möjlighet till förlängning.
Vem vi söker:
Du är en varm, positiv person med ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov.
Du har en pedagogisk utbildning som elevassistent, barnskötare eller motsvarande. Erfarenhet av tydliggörande pedagogik är meriterande, likaså om du har erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp.
Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team tillsammans med lärare, handledare och andra assistenter för att möta varje elevs individuella behov.
Du ser lösningar där andra ser problem och ger aldrig upp när det gäller att hjälpa eleverna att utvecklas och nå sina mål.
Du har en förmåga att möta alla med respekt och skapa förtroende, både bland elever och kollegor.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Assistera eleverna i deras skolarbete och delta i alla aktiviteter så som simning, idrott och skridskor.
Stödja eleverna under korttidstillsynen (KTT) samt dokumentera i socialjournal.
Ge daglig omvårdnad och främja deras personliga utveckling genom att prova nya aktiviteter och uppmuntra till att våga tänja på sina gränser.
Använda positiv feedback och uppmuntran i ditt dagliga arbete, med både elever och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som brinner för att göra skillnad i varje elevs liv och skapa en bättre framtid för dem.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: vikariat/visstid
Omfattning: 65%
Arbetstid: 08:30-14:00
Tillträde: I mitten av mars
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 31 mars
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
186 41 VALLENTUNA Arbetsplats
