Elevassistent till vår vikariepool i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Letar du efter ett meningsfullt extrajobb där du får stötta elever i deras vardag? Bli vikarie hos Bemannia!
Om uppdraget
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag med 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi har i nuläget avtal med bland annat Göteborgs stad, Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals stad och Orust kommun för att stötta upp med engagerade elevassistenter till deras kommunala grundskolor.
I rollen som elevassistent följer du en eller flera elever under lektionstid och sedan på fritids. Som pedagog utövar du lågeffektivt bemötande och möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta ordinarie personal i klassrummet
Utföra aktiviteter med elever enligt en planering
Arbeta tillsammans med fritidspedagoger i fritidsverksamheten
Vara rastvärd utomhus
Dina kvalifikationer
Avslutad gymnasieexamen eller motsvarande.
Tidigare erfarenheter av arbete inom grundskola.
Du ska kunna arbeta minst två vardagar per vecka och vara bekväm med att bokas till pass samma morgon.
God kunskap och arbetslivserfarenhet av olika former av NPF- diagnoser samt beteendeproblematik.
Är du utbildad elevassistent eller har du erfarenhet av att arbeta som elevassistent inom grundskola är detta meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
under kontorstid.
