Elevassistent till Roslagsskolan
2026-01-03
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Din roll
Som elevassistent kommer du att spela en viktig roll i att stödja elevernas dagliga skoldag. Du hjälper till med att skapa en trygg och inspirerande miljö där elever kan utvecklas och trivas. Du samverkar med lärarlaget och bidrar till att varje elev får bästa möjlighet till lärande. Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
• Du kommer att jobba som elevassistent både i stor grupp och för en enskild elev.
• Du ingår i ett arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas gemensamt.
• Du medverkar till våra elevers utveckling och lärande samt till att det pedagogiska arbetet inriktas mot målen i läroplanen.
• Du ska bidra till att skapa ett positivt klimat som stimulerar inlärning.Kvalifikationer
Vi letar efter en person som har flera års erfarenhet av att arbeta med elever med olika utmaningar och som behärskar svenska flytande.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Det är viktigt att du kan bygga upp förtroende och bidra till att eleverna når uppsatta mål, är konsekvent och duktig på relationer genom ett tydligt ledarskap.
Om arbetsplatsen
Roslagsskolan är belägen centralt i det vackra Norrtälje vilket ger varierande möjligheter till lärande genom närheten till natur, företag och idrottsanläggningar. På Roslagsskolan går ca 450 elever i åk 7-9 fördelade på 4 arbetslag. Här arbetar ca 65 engagerade medarbetare, varav närmare 45 är pedagoger som med stor ämnesstolthet skapar en miljö som på bästa sätt främjar lärande. På skolan är alla funktioner viktiga och vi är ett gemensamt team som arbetar tillsammans med våra elever, för att ge dem de bästa förutsättningarna till en god skolgång.
Vår vision är:
Lärande, trygghet och trivsel
Roslagsskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Eleverna ska uppleva sig trygga och alla ska trivas i skolan. Vi på skolan arbetar efter ledorden Lärande, Trygghet och Trivsel, tre ord som visar oss riktningen och som alla är beroende av varandra.
Vi har en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling och har som motto på skolan, att alla på skolan, personal och elever arbetar utifrån "Mitt bästa för allas bästa", ett holistiskt perspektiv.
Lärande - Alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
För att nå dit håller undervisningen hög kvalitet, är varierande och anpassad efter elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. Undervisningen utgår från beprövad erfarenhet och forskning och vi prövar oss fram för bästa resultat.
Målen och kriterierna är tydliga och personalen har höga förväntningar på eleverna.
Trygghet - Alla elever ska uppleva sig trygga på Roslagsskolan
För att nå dit ska vi erbjuda eleverna ett stöttande, stimulerande och engagerande miljö. Skolan ska arbeta relationellt med elever och engagera sig i elevens hela skolsituation. Vi har gemensamma ordningsregler som är väl implementerade för att uppnå ordning och reda samt en god studiemiljö. Skolan är mobilfri.
Trivsel - Alla elever ska trivas på Roslagsskolan
För att nå dit arbetar vi för att skolans klimat ska präglas av glädje, gemenskap, engagemang, goda relationer, respekt för varandra och våra medmänniskor och en "Roslagsanda" där vi bryr oss om varandra.
"Mitt bästa för allas bästa" - Genomsyrar förhållningssättet på Roslagsskolan och innebär att vi alla på skolan alltid försöker göra vårt bästa.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Visstidsanställning, VT-26
Omfattning: Deltid 80%
Tillträde: enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
