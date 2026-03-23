Elevassistent med teckenspråkskunskap
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet / Barnskötarjobb / Uppvidinge Visa alla barnskötarjobb i Uppvidinge
2026-03-23
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Arbetsplatsen ligger i Lenhovda.

Arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att arbeta nära en elev som har behov av extra stöd under hela skoldagen. En central del av uppdraget är att ge kommunikativt stöd genom svenskt teckenspråk (TSP) och att anpassa kommunikationen efter elevens individuella förutsättningar.
Har du erfarenhet av CI (cochleaimplantat) är detta värdefullt då du kan bidra till en trygg och lyhörd kommunikativ miljö där elevens behov och signaler uppmärksammas och förstärks.
Du stöttar eleven i undervisningen genom att tydliggöra instruktioner, skapa struktur och hjälpa eleven att förstå och delta i både lärande situationer och sociala sammanhang. Arbetet innefattar även praktiska moment under dagen där eleven behöver stöd.
I tjänsten ingår arbete på fritidshemmet. Där blir du en del av det ordinarie arbetslaget och deltar aktivt i planering och genomförande av verksamheten för hela elevgruppen. Samtidigt fortsätter du att vara ett kommunikativt och socialt stöd för eleven du följer.
Du samarbetar nära klasslärare, specialpedagog och övriga pedagoger för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö. Ditt arbete bidrar till att eleven känner sig delaktig, förstådd och uppmuntrad både i skolan och på fritids.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom pedagogik eller barn- och fritidsområdet. Du har erfarenhet av eller ett stort intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
* Goda kunskaper i svenskt teckenspråk (TSP).
* Förmåga att anpassa kommunikation och arbetssätt efter elevens behov.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med elever med hörselnedsättning.
* Kunskap om och gärna erfarenhet av att arbeta med elever som använder CI (cochleaimplantat).
* Tidigare arbete i skola eller annan pedagogisk verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen som elevassistent behöver du ha ett genuint engagemang för att arbeta med barn och unga. Du har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer, både med elever och kollegor.
Vi värdesätter att du är:
* Tålmodig och lyhörd
* Flexibel och trygg i att anpassa dig efter förändringar i vardagen
* Lösningsorienterad och ser möjligheter i utmaningar
Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse i urvalsprocessen.
ÖVRIGT
Tillsättning av tjänst sker under förutsättningar att erforderliga beslut tas.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313638".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 212000-0605
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet
Biträdande rektor
Sanna Sabattini sanna.sabattini@uppvidinge.se 0474-473 87
9812151