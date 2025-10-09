Elevassistent med omsorgskompetens, Björksätraskolan
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Björksätraskolan - En skola för alla!
Björksätraskolan är en mångkulturell F-9 skola i stadsdelen Björksätra i Sandviken. Du tar dig lätt hit med allmänna kommunikationer. Vi har närhet till skog och natur som vi har möjlighet att använda i vår undervisning. I skolans närhet finns även tillgång till flera idrottsanläggningar som används flitigt. Läsåret 2025/2026 har vi ca 750 elever och ca 100 personal varav ca 300 elever i åk F-6 och ca 450 elever i åk 7-9.
Vi är stolta över att ha en inspirerande kollegial miljö med bland annat ett flertal förstelärare inom olika ämnesområden. Det innebär för dig som medarbetare på Björksätraskolan att det finns goda framtida utvecklingsmöjligheter.
Tillsammans arbetar all personal för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet som är en grund för elevernas måluppfyllelse. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och positiv elevassistent med omsorgskompetens till Björksätraskolan F-6. Tjänsten innebär att stötta enskild elev under skoltid och även på fritidshemmet. Eleven i årskurs 2 har behov av stöd både lärmässigt, socialt, språkligt samt omsorgsbehov som t.ex. blöjbyten och hygien.Kvalifikationer
* Du har godkänd gymnasieexamen eller annan likvärdig utbildning.
* Du har erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn.
* Du har lätt att samarbeta, skapa relationer, vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Du har erfarenhet av hygienisk omsorg för äldre barn.
* Du är en god pedagogisk ledare och har förmåga att entusiasmera i klassrummet.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din erfarenhet.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
