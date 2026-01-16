Elevassistent
2026-01-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Ekenässkolan (skolår F-6 och fritids) ligger i en mångkulturell stadsdel i Motala vilket gör att vi arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen. Vi har flera års erfarenhet av att använda IKT i undervisningen. Vår fritidsverksamhet förlägger regelbundet aktiviteter utomhus och arbetar även med organiserade rastaktiviteter under skoldagen.
Vi söker en elevassistent med erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med elever med särskilda behov. Ditt uppdrag är att finnas till hands i en klass och ge stöttning där behovet uppstår ofta kan det innebära arbete med elev enskilt.
Placeringen är i en klass på mellanstadiet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, trygg och initiativtagande. Du är lågaffektiv i ditt bemötande men förstår vikten med tydliga ramar. Som elevassistent arbetar du för att ge elever goda förutsättningar att vara delaktig i det gemensamma och enskilda lärandet, i olika undervisningssituationer, i kamratgemenskap samt i vardagens aktiviteter. Du är en trygg vuxen och en god förebild, med en förmåga att knyta an till eleverna. Du ser varje individ och skapar en trygg miljö i skolan och samverkar med andra för att nå uppsatta mål. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har ett professionellt bemötande. Du har också lätt för att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du som söker har gymnasieutbildning från barn och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig och har du erfarenheter av elever med Npf diagnos är meriterande.
Du har kunskap om analoga och digitala läromedel i skolan. Du har också goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
ÖVRIGT
För tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan
Rektor
Anna-Karin Höjer anna-karin.hojer@motala.se 0141-223859
