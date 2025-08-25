Elevassistent
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 1900 elever och 240 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent till individuella programmet på den anpassade gymnasieskolan på Peder skrivares skola.
Den anpassade gymnasieskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). De individuella programmen kommer till hösten -25 att ha cirka 25 elever vilka går i åldersintegrerade grupper som varierar i storlek och personaltäthet utifrån elevernas behov.
Eleverna på det individuella programmet läser sex ämnesområden och många av eleverna har förutom IF även andra diagnoser, så som fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Som elevassistent på det individuella programmet arbetar du tillsammans med pedagoger kring elevers lärande och skapar goda lärandesituationer för elever inom de olika ämnesområdena/kurserna under hela skoldagen. Du har ett nära samarbete och arbetar i team med speciallärare kring elevers kunskapsutveckling och utvecklar undervisningen så att varje elev kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och förberedelser inför vuxenlivet. Dina arbetsuppgifter kan över veckan skifta utifrån elevers behov så det är viktigt att du, tillsammans med övriga personer i arbetslaget, är flexibel och lösningsfokuserad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erfarenhet från skolans värld. Det är en fördel om du kan TSS och viktigt att du har kunskap om och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet.
För att lyckas i ditt arbete som elevassistent inom den anpassade gymnasieskolan krävs det att du har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för de elever du möter. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete, ditt arbetslag och skolformen. Du samverkar med elever och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du behöver vara en aktiv person som klarar av dagliga promenader, cykling och all form av rörelse och aktiviteter tillsammans med eleverna. Arbetet kan också innebära tunga lyft.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag.
