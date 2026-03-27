Elevassistent
Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg
2026-03-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 2000 elever och 280 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och strukturerad elevassistent som vill stödja en elev med synnedsättning under studierna på Naturvetenskapsprogrammet. Uppdraget är både meningsfullt och utvecklande och kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande. Som elevassistent kommer du att vara elevens viktiga stödperson genom skoldagen både i undervisningssituationer, i praktiska moment och i navigering av skolmiljön.
Du arbetar nära eleven för att skapa tillgänglighet i undervisningen, både praktiskt och pedagogiskt. Uppdraget innebär bland annat:
Ge stöd i skolmiljön och i undervisningen:
• Agera ledsagare vid förflyttningar, särskilt till laborationssalar, matsal och andra klassrum.
• Stödja eleven i ett hemklassrum där större delen av undervisningen sker, för att minimera onödiga förflyttningar
• Delta i idrottslektioner och hjälpa till med anpassningar av aktiviteter (exempelvis ljudbollar/five-a-side-bollar).
• Genomföra öppen syntolkning i klassrummet vid behov (beskrivningar av tavla, bilder, presentationer och muntliga instruktioner).
Materialanpassning och digitalt stöd:
• Konvertera lärarnas material (PDF/PowerPoint) till Word-format, med stöd av t.ex. Adobe Acrobat Reader.
• Anpassa matematik-, fysik- och kemimaterial enligt AsciiMath, så att materialet fungerar med skärmläsare och punktskrift.
• Arbeta med och ibland producera taktila bilder med hjälp av svällpappersvärmare (Piaf).
• Samarbeta med lärare för att säkerställa att material kommer i god tid.
Stödja eleven i användning av tekniska hjälpmedel från syncentralen, till exempel:
• Punktdisplay och punktskrivare
• CCTV/kamera med skärmförstoring
• DAISY/Victor Reader
• Appar som Be My Eyes och användning av smartphone som arbetsverktyg (scanning, inläsning, delning av dokument).
Arbetsmiljö och organisation:
• Se till att elevens arbetsytor fungerar, såsom hemklassrum eller arbetsrum med bokhyllor, höj- och sänkbart bord och plats för hjälpmedel.
• Planera tillsammans med lärare för att minimera förflyttningar och skapa hållbara arbetsrutiner för eleven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, strukturerad och lösningsfokuserad. Du behöver ha gott tålamod och är bra på att skapa trygghet. Du har synnerligen god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du behöver med lätthet kunna hantera digitala verktyg och har lätt för att lära dig och navigera i olika typer av digitala verktyg, Du behöver kunna arbeta självständigt och känna dig trygg med att driva olika frågor, men behöver också kunna samarbeta nära elev, lärare och elevhälsan. Du behöver ha en utmärkande förmåga att ha förståelse för integritet och ett respektfullt bemötande.
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och matematik.
• Erfarenhet av arbete med elever med synnedsättning/blindhet.
• Utbildning som ledsagare.
• Kunskap om punktskrift, skärmläsare eller AsciiMath
• Genomgången utbildning hos SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) alternativt beredskap att gå kursen innan eller i början av anställningen.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Programrektor
Petter Öhrling petter.ohrling@varberg.se 0705-688437 Jobbnummer
9822356