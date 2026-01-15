Elektriker
Mariestads Drift- och Servicebolag AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att skapa nytta och leverera högkvalitativ service till hela kommunkoncernen. Vi ansvarar för drift, underhåll av fastigheter, parker, gator, hamnverksamhet samt genomför projekt inom dessa områden. Vår verksamhet är en viktig del i att skapa en välfungerande och trivsam kommun för både invånare och besökare.
Nu söker vi en elektriker som vill bli en del av ett engagerat team inom drift- och servicebolaget där service, kvalitet och säkerhet står i fokus. Vi arbetar med drift och underhåll av kommunens lokaler och fastigheter, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma att utföras i hela verksamhetsområdet. Rollen är omväxlande och innebär både planering av egna uppgifter och arbete i nära samarbete med kollegor och interna kunder.
Som elektriker får du en varierad arbetsdag som omfattar installation, drift, underhåll, felsökning och reparation av elektriska anläggningar, samt nyinstallationer i kommunens fastighetsbestånd. Akuta och felavhjälpande uppdrag är högprioriterade för att säkerställa elsäkerheten i lokaler och anläggningar, och du bidrar till att de interna kunderna får högkvalitativ service. Arbetet innebär att du följer framtagna rutiner och lagstadgade regler, deltar i egenkontrollprogram för el och dokumenterar alla arbetsmoment på ett noggrant sätt.
Resor inom verksamhetsområdet förekommer och beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med el-teknisk gymnasieutbildning och minst tre års erfarenhet av el-installation.
Meriterande är dokumenterad erfarenhet av inbrottslarm, passagesystem, brandlarm samt styr- och reglerteknik. Erfarenhet av att leda och planera arbete för både sig själv och medarbetare är också värdefullt. Allmän behörighet eller viljan att skaffa detta ses som en fördel.
Som person är du driven, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta i ett yrke där flexibilitet, kvalitet och säkerhet är avgörande, och du sätter alltid kundens bästa i centrum. Att bidra till en positiv laganda inom teamet är också viktigt.
Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift vilket är nödvändigt för att kunna kommunicera och dokumentera arbetet på ett tydligt sätt. Rollen kräver att du kan inhämta och sprida information på ett strukturerat sätt, samt planera och organisera dina uppgifter självständigt.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering kommer att ske löpande så dröj inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen att bli en del i vårt gäng!
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
