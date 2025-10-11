Elektriker
Volttage i Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-10-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volttage i Sverige AB i Göteborg
Är du en driven och noggrann elektriker som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill vara en del av ett växande företag i framkant av den gröna omställningen?
Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-11Om företaget
Volttage i Sverige AB är ett modernt elinstallationsföretag som arbetar med framtidens energilösningar. Vi är specialiserade på installation av laddboxar, batterisystem, servicejobb och större elprojekt. Vårt mål är att leverera hög kvalitet, smarta lösningar och en förstklassig kundupplevelse.Om tjänsten
Som elektriker hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer bland annat att arbeta med:
Installation av laddboxar för elbilar
Installation av batterisystem hos privatkunder
Service- och felsökningsjobb
Elinstallationer i större projekt
Arbetet sker både självständigt och i team, beroende på uppdrag. Du kommer ha mycket kundkontakt och förväntas bidra med ditt engagemang och din kompetens till att skapa nöjda kunder och goda resultat.
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker (exempelvis gymnasieutbildning inom el eller motsvarande)
Har ECY-certifikat eller motsvarande behörighet
Har minst 3 års erfarenhet inom elbranschen
Har B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Erfarenhet av laddboxar, solenergi eller batterilösningar är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Ett fritt och varierande arbete med stor möjlighet till utveckling
En positiv arbetsmiljö i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
Möjlighet att vara med och forma framtidens energilösningarSå ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till simon@volttage.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: simon@volttage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volttage i Sverige AB
(org.nr 559272-9007)
Odinsgatan 13 (visa karta
)
413 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552152