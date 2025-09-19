Elektriker
2025-09-19
Är du en erfaren serviceelektriker? Då kanske detta är rollen för dig, sök redan idag!
Kund är ett företag som erbjuder tjänster inom elinstallation, elservice, elbilsladdning, solceller samt infrastruktur. De är måna om kvalitét och service och ser alltid till att leverera på rätt nivå. Företaget har sitt säte i Solna men utför sina projekt runt om i Storstockholm. Du erbjuds en roll på företaget med goda karriärsmöjligheter för rätt person på lång sikt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som serviceelektriker så kommer du arbeta främst självständigt men kan även hända att du jobbar i ett team om två. Du utgår hemifrån och har Storstockholm som arbetsområde men företaget anpassar sig i så stor mån som möjligt utifrån var medarbetarna bor samt efter livssituation.
Du kommer utföra allt från att åtgärda fel och serva den befintliga elen till att installera belysningsstyrning, fiber, elbilsladdning samt förebyggande arbeten.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet inom installation på servicesidan och uppskattar frihet under ansvar
Är servicetänkande, lagspelare samt ansvarstagande.
Talar och skriver flytande svenska.
Innehar B-körkort.
Du erbjuds
Individuell marknadsmässig lön baserat på kunskap/erfarenhet/engagemang
En unik karriärmöjlighet på ett tryggt och etablerat företag
Kollegor med högt i tak och en kultur som präglas av bra laganda
Utvecklingsmöjligheter
Goda anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag
Teamaktiviteter
Kollektivavtal
Förmånsbil
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm med omnejd
Eventuella frågor besvaras av rekryterare Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9518404