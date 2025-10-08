Elektriker - Gävle
2025-10-08
Letar du efter nya möjligheter inom service och installation som elektriker? Just nu söker Manpower EL & Tele drivna elektriker med ett stort engagemang för elbranschens varierande utmaningar. Låter det som något för dig? Hör av dig till oss!Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Våra elektriker jobbar i olika miljöer där den ena dagen inte är den andra dagen lik. Främst med uppdrag inom installation men yrken inom andra el-områden kan förekomma. Nu hjälper vi en kund med att hitta sin nya elektriker inom entreprenad. Stor fokus kommer att ligga på personlighet. Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom EL-Installation
ESA - Elsäkerhetsutbildning
HLR - Hjärt- och lungräddning
B-körkort
ECY-certifikat + minst 1 års erfarenhet i branschen
Saxlift - meriterande
Vi erbjuder
* Spännande och varierande arbetsuppgifter
* Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
* Konkurrenskraftig lön och förmåner
* Möjlighet att arbeta i ett dynamiskt och erfaret team
Ansök nu och gör ditt nästa karriärsteg!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Josua Jakobsson via e-post: josua.jakobsson@manpower.se
.
Observera att vi endast accepterar ansökningar via vår webbplats. Ansök med din registrerade profil via ansökningslänken i annonsen. Vi genomför urval löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Så tveka inte, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi är stolta att vara en del av Manpower Group och att förse våra kunder med högkvalificerad kompetens inom el, tele, data och larm. Vår mission är att hjälpa våra kunder att växa. Manpower El & Tele AB erbjuder snabba och flexibla bemanningslösningar genom vårt unika samarbete med Svenska Elektrikerförbundet. Vi sätter kvalitet i fokus och ser till att matcha rätt kompetens efter dina behov. Vi har ett brett nätverk av kompetenta kandidater och samarbetar med flera utbildningsinrättningar i Sverige. Våra konsulter får kontinuerlig fortbildning under sin anställning hos oss för att ytterligare bygga på sin kompetens. Gör ditt nästa kliv i karriären med Manpower El & Tele AB!
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
Kontakt
Josua Jakobsson josua.jakobsson@manpower.se
9546707