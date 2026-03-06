Electronics Hardware Design Engineer Till Alten
Vi på ALTEN söker en erfaren Electronics Hardware Design Engineer som vill arbeta med utveckling av kraftsystem och elektroniska komponenter för avancerade produkter. Rollen innebär ett brett tekniskt ansvar där du kommer vara delaktig genom hela utvecklingskedjan - från kravarbete, design och simulering till produktion och test.
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
På ALTEN finns alla möjligheter till inspirerande gemenskap och att få göra det du tycker är roligt, tillsammans med dina kollegor. Under våra Tech Weeks får du höra vad dina kollegor jobbar med och även en chans att själv dela med dig av dina erfarenheter. Vi har flera interna nätverk, såsom ALTEN Sports och Women@ALTEN, där du ges möjlighet aktivera dig tillsammans med dina kollegor eller driva frågor och ämnen som just du brinner för.
På ALTEN är varje individ lika värdefull när vi utvecklar morgondagens värld idag. Vi möter framtida utmaningar genom att bidra med relevant kompetens i våra kunders projekt och ge våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som Electronics Designer kommer du arbeta med design och layout av elektroniska kort. Innan designen skickas till Electronics Manufacturer Service (EMS) simulerar du arbetet för att upptäcka eventuella fel. När filerna är skickade till EMS följer du upp produktionen, testar de mottagna korten, samt ansvarar för dokumentation (HDD, PTS, etc) och kommunikationen med EMS - alla viktiga delar som säkerställer att produkten fungerar i slutänden.
Hantera och analysera krav
Undersöka och jämföra olika designlösningar
Konstruera kraftlösningar (AC/DC, DC/DC) och elektroniska kort
Arbeta med kablage och elektriska gränssnitt
Integrera, simulera och verifiera tekniska lösningar (Pi Spice, Orcad Cadence, Catia Electric)
Testa och felsöka kort och system efter mottagning från EMS
Dokumentation (HDD, PTS, etc) och kommunikation med EMS
Delta i dagliga stand-ups, sprintplanering och backloghantering via JIRA
Samarbeta med mekatronikteam, systemingenjörer och externa resurser
Stödja produktcertifiering och EMC-tester
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Erfarenhet och kompetens inom elkonstruktion och hardware design
Förmåga att göra designval av komponenter som säkringar, kablage, reläer, kontakter, plintar m.m.
Erfarenhet av att skriva krav- och designspecifikationer
CAD-kompetens, gärna Orcad Cadence, Mentor eller liknande EDA-verktyg
Erfarenhet av analog och digital elektronik, motorstyrning och kraftsystem
Förmåga att arbeta i tvärfunktionella team och samarbeta med interna och externa partners
Kunskap om EMC
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Förmåga att följa etablerade processer och riktlinjer, samt hantera försvarssekretess
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
