El- och elektronikmontör
NDP IT AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Örnsköldsvik
, Sundsvall
, Uppsala
, Järfälla
, Solna
eller i hela Sverige
Är du praktisk, noggrann och nyfiken? Har du tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen som elskåpsmontör, automationstekniker, vana av att löda små komponenter eller elektriker är det starkt meriterande för denna tjänst. Då kan det vara just dig vi söker! DeltaNordic, ett svenskt teknikföretag i framkant, söker nu nya medarbetare inom elmontage alternativt elektronikmontage. Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Hos DeltaNordic får du vara en del av ett team som tillverkar avancerade elektro- och elektroniska systemlösningar till kunder världen över - från små fristående kretskort till elskåp som sträcker sig ett par meter på höjden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att montera kablage och komponenter i apparatskåp. Vi söker också dig som är eller har varit elektronikmontör med vana av lödning. Viss montering utförs med utförliga instruktioner, samtidigt som det förekommer delar som kräver egen tolkning och utförande baserat på elscheman. Har du erfarenhet sedan tidigare inom elmontering? Det ser vi som ett plus - men vi välkomnar även dig som nyligen blivit färdig inom el, automation, eller bara brinner för att lära dig och utvecklas inom yrket. Hos oss får du en gedigen introduktion och det stöd som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och noggrant sätt.Profil
Du har en gymnasieutbildning inom el, automation eller en annan praktisk bakgrund - alternativt motsvarande erfarenhet.
Det är meriterande om du har arbetat inom el, installation och/eller automation.
Du kan läsa och förstå ritningar och utföra arbetet utifrån dessa.
Har du eller har haft lödcertifikat så är det ett plus
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du noggrann, effektiv, nyfiken och tycker om teknik. Du trivs att arbeta både i team och självständigt när det krävs. Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "El och Elektronikmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
891 42 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
DeltaNordic Jobbnummer
9472538