El-/Automationsingenjör
Knightec Group Hardware and Design AB / Elektronikjobb / Borlänge Visa alla elektronikjobb i Borlänge
2026-03-31
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group Hardware and Design AB i Borlänge
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Svensk produktion befinner sig i ett skifte. Den gröna omställningen, ökad digitalisering och nya affärsmodeller driver på behovet av smarta lösningar. Hos oss får du vara med där det händer - i utvecklingen av specialmaskiner, ökad intelligens i maskin och mjukvara och framtidens hållbara produktionssystem.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Som el-/automationsingenjör hos oss får du arbeta i teknikens framkant - från första idé och koncept till färdig driftsättning. Hos oss kombinerar du tekniskt kunnande, kreativ problemlösning och kunddialog i spännande projekt inom tillverkande industri.
Skapa tekniska koncept och lösningar inom olika branscher
Programmera och konfigurera PLC-system (t.ex. Siemens, Rockwell, Beckhoff, Mitsubishi)
Delta vid FAT, SAT samt idrifttagning hos kund
Genomföra och uppdatera elkonstruktioner i Eplan eller Elprocad
Ha en löpande dialog med kunder och leverantörer
Bidra till planering, dokumentation och kunskapsdelning i projekten
Kvalifikationer Vi söker dig som gillar variation, teknik och som trivs i rollen där du får både tänka och göra. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Ingenjörsutbildning inom elteknik, automation eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av PLC-programmering
God förståelse för automation, el och mekanik i industrimiljö
Erfarenhet av Siemens, Rockwell, Mitsubishi eller Beckhoff
Kunskap i Eplan eller Elprocad (meriterande)
Förståelse för maskinsäkerhet och CE-märkning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt nya fräscha kontor i centrala Borlänge, Målaregatan 10. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-19. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7490770-1922510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Forskargatan 3 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9829854