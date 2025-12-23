Ekonomistudent - Extrajobb
2025-12-23
Till vår partner söker vi nu en ekonomistudent som är taggad på att jobba extra under vårterminen och eventuellt även över sommaren. För att trivas i rollen behöver du uppskatta strukturerat arbete, vara noggrann och samtidigt gilla att ta eget ansvar. Du kommer jobba cirka två dagar i veckan med flexibla arbetstider.
Om tjänstenI rollen kommer du att arbeta nära ekonomiavdelningen och stötta i ett viktigt förändringsarbete kopplat till bolagets e-handelsplattform. I samband med ett systembyte behöver ett större antal transaktioner och säljordrar hanteras manuellt för att säkerställa korrekt redovisning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära att:
Identifiera ordrar och transaktioner som blivit felaktigt hanterade i systemet
Korrigera, flytta och lägga in dessa manuellt i rätt flöde
Säkerställa att information hanteras korrekt och strukturerat
Bidra till löpande kvalitet och ordning i processen
Vi söker dig somStuderar på eftergymnasial nivå inom ekonomi och har möjlighet att arbeta cirka 2 dagar i veckan
Har god systemvana och intresse för ekonomiprocesser
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Det är även ett extra plus om om du tidigare har arbetat i systemet Scala och/eller Excel.
Som person behöver du vara strukturerad, noggrann och ansvarstagande i ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta metodiskt, har ett öga för detaljer och uppskattar ordning och reda. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är prestigelös, nyfiken och har en positiv inställning.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO och arbetar deltid.
Omfattning: Deltid, cirka 2 dagar i veckan
Start: Mitten av januari
Placering: Centrala Göteborg
Kontaktperson: Elsa Jonasson
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Ersättning
