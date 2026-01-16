Ekonomisk förvaltare/Redovisningsekonom, vikariat
2026-01-16
Tycker du om att jobba med varierande och omväxlande arbetsuppgifter? Trivs du med att styra din arbetsdag under eget ansvar? I sådana fall finns kanske ditt nästa jobb hos oss!
HSB Uppsala är en av Sveriges 23 regionala HSB-föreningar och vårt verksamhetsområde omfattar Uppsala län. Vi ägs av våra drygt 23 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighetsägare.
Är du en självgående och driven ekonomisk förvaltare/redovisningsekonom som vill bli en del av vårt engagerade team under en vikariatsperiod. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en roll med stort ansvar. Du kommer att ansvara för en kvalitetssäkrad och positiv upplevelse hos våra kunder, där du har ett helhetsansvar för redovisningen i ett antal bostadsrättsföreningar.
Ansvar och arbetsuppgifter
Rollen som vikarierande ekonomisk förvaltare är bred och självständig. Med stöd av kunniga kollegor ansvarar du över din egen kundbas och driver samarbete framåt. Som ekonomisk förvaltare har du uppgifter såsom löpande redovisning, bokslut och årsredovisning, budget, finansiell uppföljning och analys. Du kommer även att utbilda och onboarda styrelser inom ekonomi och våra digitala verktyg. Hos oss har du friheten att utforma leveransplaner och optimera samarbetet med just dina kunder. Publiceringsdatum2026-01-16Kravprofil för detta jobb
För att trivas och lyckas i denna roll har du:
eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande
erfarenhet av arbete inom redovisning
god systemvana, meriterande om du arbetat i Agresso
goda kunskaper i Excel
mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med ekonomi i bostadsrättsföreningar, alternativt om du har erfarenhet av att upprätta budget och bokslut. Dina personliga egenskaper
Du blir ett av företagets viktigaste ansikte utåt, därför är viktigt att du är serviceinriktad. Vi tror du är en person med ett stort eget driv och som på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt kan vägleda kunderna inom ekonomi. Vi ser också gärna att du är organiserad och analytisk.
Vad HSB erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, frihet under ansvar, god gemenskap och trevliga kollegor. Som anställd hos oss får du möjlighet att utnyttja ett flertal friskvårdserbjudanden och personalfördelar. Vi är stolta över att många väljer att stanna hos oss länge och hoppas att du blir en i vårt gäng!
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Mer om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat med önskad start så snart som möjligt och sträcker sig till och med 31 augusti 2027. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Uppsala Ekonomisk Fören
Märstagatan 4 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala HK Kontakt
Avdeningschef
Pirgit Söderlund pirgit.soderlund@hsb.se 018-18 74 20 Jobbnummer
9688860