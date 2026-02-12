Ekonomichef
AbsorBest AB / Ekonomichefsjobb / Kinda Visa alla ekonomichefsjobb i Kinda
2026-02-12
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AbsorBest AB i Kinda
, Ydre
eller i hela Sverige
Är du analytisk, strukturerad och vill bidra till att utveckla ett bolag där ekonomi, produktion och människor hänger tätt ihop? Här får du en viktig roll i kedjan mellan ledning, verksamhet och affär - i ett sammanhang där kvalitet, ansvar och långsiktighet står i centrum.
Om Absorbest
Absorbest är ett svenskt, utvecklingsinriktat medicinteknikföretag med fokus på högpresterande superabsorbenter. Vi omsätter drygt 125 MSEK och verkar globalt, främst i Europa, Australien, Nya Zeeland och med starkt fokus på USA.
Vår spetskompetens ligger inom förbrukningsmaterial för avancerad sårbehandling samt lösningar som förbättrar hygien och effektivitet i operationssalar. Alla våra produkter är egenutvecklade och tillverkas i vår anläggning i Kisa, där vi kombinerar innovation med hög kvalitet och kontroll.
Vi är ett företag med hjärta och riktning. Hos oss är det lätt att trivas - och spännande att utvecklas.
Din roll
Som Ekonomichef ansvarar du för bolagets ekonomifunktion och är ett nära stöd till VD och ledningsgrupp. Du bidrar med struktur, analys och uppföljning och säkerställer att ekonomin ger rätt förutsättningar för affär och produktion.
Rollen passar både dig som i dag arbetar i en ledande ekonomifunktion och dig som ser ekonomichef som ett naturligt nästa steg i din utveckling. Du har en central roll i verksamheten och arbetar nära både ledning och organisation för att skapa tydliga beslutsunderlag och långsiktig stabilitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvar för bokföring, bokslut och årsredovisning
Månads- och kvartalsrapportering
Budget- och prognosarbete samt uppföljning av nyckeltal
Kassaflödesplanering och arbete med rörelsekapital
Affärsstöd till VD och ledningsgrupp
Kontakt med revisorer, banker och myndigheter
Utveckling av ekonomiprocesser i samarbete med verksamhetenPubliceringsdatum2026-02-12Profil
Du är en analytisk och ansvarstagande ekonom som trivs med att arbeta strukturerat och långsiktigt. Du har förmåga att se helheten, skapa tydlighet i siffror och bidra med lugn och ordning i ekonomiska frågor. I rollen som Ekonomichef är du proaktiv och tar initiativ som stärker affären och samarbetet över tid.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete som redovisningsansvarig eller ekonomichef i tillverkande bolag med omsättning över 100 MSEK
Erfarenhet av budget, prognos och uppföljning samt koncernredovisning
Mycket god systemvana och avancerade kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är kunskaper i tyska samt systemansvar för ERP.
Vi söker dig som tar ett tydligt ägarskap för ditt ansvarsområde och driver ditt arbete hela vägen i mål. Du är kvalitetsmedveten och har ett naturligt förbättringsfokus i vardagen. Med ett professionellt och prestigelöst förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbete och ett respektfullt arbetsklimat, samtidigt som du skapar förtroende genom struktur, noggrannhet och affärsförståelse.
Varför Absorbest?
Hos oss får du en vardag där du gör skillnad. Du blir en del av ett sammanhang med hjärtat i Kisa, där vi bryr oss om varandra och där engagemang, ansvar, samarbete och respekt är en självklar del av vår kultur.
Här får du en arbetsplats med sunda värderingar och stark framtidstro.Så ansöker du
Vi ser fram emot att lära känna dig.
Sista ansökningsdag är 27 februari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AbsorBest AB
(org.nr 556547-1413), https://absorbest.se/
Klintvägen 1 (visa karta
)
590 39 KISA Arbetsplats
Absorbest AB Jobbnummer
9739401