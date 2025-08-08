Ekonomichef - Orion Plastinject Group
Orion Plastinject Group AB är en av Sveriges större formsprutare av plastkomponenter, omsätter drygt 400 mSEK och engagerar ca 150 anställda. Verksamheten bedrivs i två juridiska bolag, Plast AB Orion och Plastinject AB, med tre produktionsenheter - samtliga lokaliserade i Anderstorp. Vi är ett engagerat team som tillverkar och levererar ett brett sortiment av plastkomponenter till många olika kunder och tillämpningar.
Som Ekonomichef får du det övergripande och operativa ansvaret för ekonomifunktionen i båda bolagen, med en operativ roll och placering på Plast Orion AB. Du blir en viktigdel av bolagens gemensamma ledning och har ett nära samarbete med VD och övriga chefer. Rollen innefattar även personalansvar för ekonomiavdelningen. Du kommer attarbeta nära verksamheten och vara involverad i många delar av företaget, med utgångspunkt i din ekonomiska kompetens och förankring i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ekonomisk rapportering och uppföljning, inkl. månadsbokslut
• Produktkalkyler och produktionsekonomi
• Hantera löner, HR-relaterade frågor
• IT- och affärssystemsfrågor
• Vara delaktig i strategiska beslut i bolagen
• Utveckla och effektivisera ekonomiprocesser och rutiner
• Leda och utveckla medarbetare inom ekonomifunktionen
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi och mångårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du är van att arbeta digitalt, har goda kunskaper i MS Officeoch erfarenhet av affärssystem, gärna med inriktning mot produktion. Du trivs med att ha både bredd och djup i ditt arbete, är trygg i en ledarroll och har förmågan att ta ansvarför flera funktioner samtidigt. Du är en person som är ansvarstagande, engagerad, noggrann och positiv, och du tvekar inte att hjälpa kollegor när det behövs.
Erfarenhet från tillverkningsindustrin och olika affärssystem är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Plast AB Orion med FSK Group. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl, 0370-302501. Ansök på www.fskgroup.se.
Ansökningar behandlas löpande. Frågor om tjänsten kan även ställas till VD Peter Jutnäs 0371-587515 eller pj@orionplast.se
