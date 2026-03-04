Ekonomiassistenter till Västerås sökes!
Vi söker nu två Ekonomiassistenter för kunds räkning. Du kommer bli en del av ett sammansvetsat team med erfarna kollegor inom området. Rollen som ekonomiassistent är en perfekt möjlighet för dig som vill utveckla dina kunskaper inom leverantörsreskontra, ekonomi och andra administrativa arbetsuppgifter. Du erbjuds även en gedigen introduktion av erfarna kollegor och ett team som stöttar dig i rollen!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som Ekonomiassistent kommer du att tillhöra ett team bestående av olika roller inom ekonomi. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med kundföretagets och deras förvaltade kunders inbetalningar, fakturering, ekonomiprocesser samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Arbetsklimatet karaktäriseras av teamwork både inom gruppen och mellan avdelningarna. Du får ett värdefullt kompetensutbyte och möjlighet att ta stort eget ansvar i ditt arbete.
Då rollen utgår från kundföretagets kontor i Västerås ser vi gärna att du är bosatt i närområdet för att säkerställa en hållbar pendlingsväg och hög tillgänglighet.
Du erbjuds
En dedikerad konsultchef under uppdragsperioden
Samarbete tillsammans med fler av våra konsulter som arbetar i samma team
Att få arbeta i ett modernt och öppet kontorslandskap mitt i centrala Västerås
Chans till förlängning och utökade arbetsuppgifter med tiden.Dina arbetsuppgifter
Hantera leverantörsreskontra för kundföretaget och dess kunder.
Utföra och stödja ekonomiprocesser samt andra administrativa uppgifter
Samarbeta med kollegor inom och mellan avdelningar för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Har en avslutad examen inom Ekonomi och/eller arbetslivserfarenhet av leverantörsreskontra
Har arbetslivserfarenhet av administrativt arbete samt en god förståelse för ekonomiprocesser, så som debet och kredit
Har en god datavana och kunskaper i Office-paketet
Har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift då språket används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
