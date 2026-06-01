Ekonomiassistent till kund i city
2026-06-01
Är du en erfaren ekonomiassistent som söker nytt uppdrag omgående?
Vi söker nu en ekonomiasssistent för ett konsultuppdrag inom leverantörsreskontra och redovisning till vår kund i centrala Stockholm. Uppdraget är på 6 månader med start omgående.
Ta chansen och sök!
Om rollen:
I rollen som ekonomiassistent kommer att tillhöra redovisningsfunktionen och arbeta nära befintliga resurser inom leverantörsreskontra. Rollen innebär ett självständigt ansvar för löpande arbetsuppgifter inom både leverantörsreskontra och redovisning.
Rollen ställer höga krav på noggrannhet, systemförståelse och förmåga att arbeta enligt etablerade rutiner för intern kontroll, spårbarhet och dokumentation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Ansvar för hela fakturaflödet, från registrering och kontering till attesthantering och kontakt med leverantörer.
Arbete med löpande redovisning, inklusive kontoavstämningar, periodiseringar och bokföring av återkommande transaktioner.
Arbete i Microsoft Dynamics 365 Business Central med ExFlow som verktyg för fakturahantering.
Felsökning av fakturor som fastnar i arbetsflöden, avvikelsehantering samt säkerställande av korrekt integration mellan ExFlow och huvudboken i Business Central.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent.
Minst 2 års erfarenhet av leverantörsreskontra, inklusive fakturahantering, kontering, attestflöden, matchning mot avtal och inköpsorder (PO) och leverantörskontakter.
Erfarenhet av löpande redovisning, inklusive kontoavstämningar, periodiseringar och bokföring av återkommande transaktioner
Dokumenterad erfarenhet av arbete i Microsoft Dynamics 365 Business Central & ExFlow
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid i 6 månader med start omgående. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och utgår från vår kunds kontor i centrala Stockholm.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
) eller Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
111 51 STOCKHOLM
Kandidatansvarig / Researcher
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se
