Ekonomiassistent till Coody
Vill du ha en viktig roll i ett snabbväxande konsultbolag där struktur, service och kvalitet gör verklig skillnad?
Coody söker nu en Ekonomiassistent som vill vara med att stötta och hålla ihop våra administrativa och ekonomiska flöden. Du kommer att arbeta nära verksamhet och VD där du har en central roll i att säkerställa att allt från fakturering och löner till onboarding av nya medarbetare fungerar smidigt och professionellt.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Ansvara för tidrapportering, fakturering och administration i våra system
Förbereda och administrera löner, utlägg, semester och förmåner
Följa upp fakturering, kostnader, marginaler, lönsamhet och enklare prognoser
Ge support till konsulter och anställda i frågor kring lön, tidrapportering och personaladministration
Stötta kollegor i onboarding, offboarding, avtal, intyg och övrig HR-administration
Säkerställa att kund-, projekt- och personaldata är korrekt och uppdaterad
Vara en central intern kontaktperson och bidra till en smidig vardag för våra konsulter
Vi söker dig som
Har examen inom ekonomi
Har erfarenhet av ekonomiadministration, löner och fakturering
Är strukturerad, noggrann och van att hantera flera processer parallellt
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i administrativa verktyg
Kommunicerar väl på svenska och engelska
Trivs i en roll där du kombinerar ekonomi, administration och intern service
Det är meriterande om du har erfarenhet från konsultverksamhet och system som Kleer eller Fortnox.
Om Coody
Coody är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag (enligt Konsultkollen 2025). Vi erbjuder ambitiösa och erfarna konsulter inom tech en modell med högre lön, mer frihet och noll onödig overhead. Det här attraherar några av branschens bästa konsulter och gör att vi lyckas skapa fantastiska kundrelationer. Vi är mitt i en spännande tillväxtfas.
Vår organisation är platt, flexibel och låter duktiga människor göra sitt bästa arbete med minimal friktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coody AB
(org.nr 559354-9313), https://coody.com/
Strandvägen 1 (visa karta
)
114 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Coody's kontor Jobbnummer
9786147