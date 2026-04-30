Ekonomiansvarig till TLab Group i Mölndal
Vill du ta ett helhetsgrepp om ekonomin i ett lönsamt teknikbolag med höga ambitioner?
TLab Group söker nu en ekonomiansvarig som vill bygga upp och utveckla en stark intern ekonomifunktion och bidra aktivt till bolagets fortsatta tillväxt.
Om TLab Group
TLab Group är en koncern med tre bolag - TLab West, Linjator och TLab Sea (Vietnam) - som omsätter cirka 100 MSEK och har omkring 34 medarbetare. Bolaget är en ledande leverantör av avancerade säkerhetssystem för högsäkerhetsapplikationer och utvecklar både hård- och mjukvara. TLab Group är en del av Primotech Group, vilket ger stabilitet, långsiktighet och goda tillväxtmöjligheter. Läs mer på www.tlabwest.se.
Om rollen
Som ekonomiansvarig har du helhetsansvar för ekonomin i koncernen och arbetar nära VD och verksamheten. Ditt uppdrag är att stärka uppföljning, analys och affärsstöd samt skapa en ännu mer verksamhetsnära och framtidsorienterad ekonomifunktion. Du blir en nyckelperson med stort inflytande över struktur, arbetssätt och utveckling.
Du rapporterar direkt till VD och har många interna kontaktytor i både operativa och utvecklingsinriktade frågor. Tjänsten är placerad i Mölndal, med närhet mellan kontor, produktion och lager samt goda kommunikationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning för koncernens svenska bolag
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Skatte- och momsredovisning
Lönehantering
Budget, prognos, uppföljning och analys
Koncernrapportering till Primotech Group
Utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Affärsstöd till VD och verksamheten
TLab Group har hög digital mognad med stort fokus på effektivisering och automatisering. Du arbetar bland annat i Monitor G5, Hogia Lön och AARO.
Vem är du?
Du är trygg i redovisningens alla delar och trivs i en bred och självständig roll i ett mindre bolag.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet i motsvarande roll
Vana att arbeta självständigt med helheten inom ekonomi
Mycket goda Excel-kunskaper
God struktur och analytisk förmåga
Erfarenhet från tillverkande industri och/eller Monitor är meriterande.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och verksamhetsnära. Du är proaktiv, lösningsfokuserad och trivs i nära samarbeten med korta beslutsvägar.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett välskött och lönsamt teknikbolag
Möjlighet att sätta struktur och utveckla ekonomifunktionen
Nära samarbete med VD och affären
Frihet under ansvar och viss möjlighet till distansarbete
TLab Group präglas av en platt organisation, ett förtroendebaserat ledarskap och ett entreprenöriellt driv. Här uppmuntras initiativ, idéer och eget ansvar i en teknikorienterad miljö.
Låter det intressant?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan.https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:930529/
Vid frågor, kontakta: Petra Lindomborg, rekryteringskonsult, RekryteringsHuset, 072-716 43 81 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244), http://www.rekryteringshuset.com/ledigatjaenster.html
Flöjelbergsgatan (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Petra Lindomborg petra@rekryteringshuset.com 0727164381 Jobbnummer
