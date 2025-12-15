Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig / Senior Ekonom till expansivt bolag i tillväxt
Vill du ta ett helhetsansvar för ekonomifunktionen i ett snabbväxande och entreprenörsdrivet företag? Vi söker nu en affärsnära och analytisk Ekonomiansvarig som vill spela en central roll i företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
De är ett dynamiskt bolag som arrangerar mässor, konferenser och event som inspirerar, skapar affärer och kopplar samman människor och företag. Under de senaste åren har företaget genomgått en stark tillväxtresa och har idag en lönsam verksamhet med en tydlig expansionsstrategi. Med korta beslutsvägar och högt tempo erbjuds du chansen att vara med och forma företagets framtid.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig får du ett brett och självständigt ansvar där du driver ekonomisk planering, rapportering och analysarbete. Du är ett kvalificerat stöd till ledning och verksamhet och säkerställer att rätt ekonomiska beslutsunderlag finns på plats. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar och ger dig möjlighet att bygga upp och utveckla ekonomiavdelningen i takt med företagets tillväxt.
Du rapporterar direkt till VD och sitter i ledningsgruppen, vilket gör dig till en nyckelperson i företagets utveckling och strategiska beslut. Rollen är perfekt för dig som trivs med att arbeta nära verksamheten och vill ha stor påverkan på både dagliga ekonomiflöden och långsiktig ekonomi.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning, inklusive månads-, kvartals- och årsbokslut
Budget, prognoser och uppföljning av resultat och nyckeltal
Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser
Rapportering till ledning och styrelse
Skatt, moms och deklarationer
Projektredovisning och säljrapporter med avstämning mot säljchef
Kontakt med revisorer, myndigheter och externa partners
Utveckling av ekonomiska rutiner, processer och intern kontroll
Fakturering, löner, leverantörsreskontra och HR-administration
Inköp och upphandling
IT-ansvar, kontaktperson mot externa leverantörerProfil
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och analytisk, med flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du är van vid att arbeta både operativt och strategiskt, och trivs med att ta ansvar för hela ekonomiflödet.
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller liknande
Erfarenhet som ekonomiansvarig eller ekonomichef i ett bolag med operativt och strategiskt ansvar
Mycket god kunskap inom redovisning, rapportering och ekonomistyrning
Avancerade kunskaper i Excel och erfarenhet av affärssystem (t.ex. 24SevenOffice eller liknande)
Meriterande med erfarenhet av BI-system eller andra analysverktyg
Tydlig kommunikatör på svenska och engelska, både skriftligt och muntligtDina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande, med förmåga att skapa ordning och struktur i ett växande företag
Noggrann, analytisk och van vid att fatta beslut
Samarbetsorienterad och skicklig på att bygga relationer internt
Rollen erbjuder
En strategiskt viktig roll med stort mandat att påverka
Möjlighet att arbeta nära besluten i ett expansivt företag
Dynamisk och engagerad miljö där idéer blir verklighet
Chansen att vara med på en spännande tillväxtresa och utveckla ekonomiavdelningen
