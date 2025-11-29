Ekonomiadministratör till snabbfotat bolag!
Vill du utvecklas inom ekonomi i ett innovativt och entreprenörsdrivet techbolag? Är du strukturerad, självgående och trivs i en dynamisk miljö där du får vara nära verksamheten? Då kan detta vara rollen för dig.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett snabbt växande techbolag som nu står inför nästa fas, att stärka och effektivisera sitt ekonomiarbete. De söker därför en noggrann och prestigelös ekonomiadministratör som vill ha en central roll i att skapa struktur och kvalitet i ekonomin. Här får du arbeta nära VD och grundaren och bidra till att bygga upp rutiner, systematik och ordning i en organisation där mycket händer.
Detta är en perfekt roll för dig som vill utvecklas inom ekonomi och få bred erfarenhet samtidigt som du studerar.
Du erbjuds
• Ett flexibelt arbete vid sidan av studierna, till en början är förväntansbilden att du kan arbeta några timmar i veckan för att sedan kunna skala upp när du är mer självgående i rollen
• Ett lärorikt deltidsjobb, där du kommer få praktiskt erfarenhet vid sidan av studierna!
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör kommer du att stötta i den löpande ekonomin och arbeta brett med administrativa och analytiska uppgifter, såsom:
• Hantering av leverantörs- och kundfakturor
• Avstämningar och enklare bokföringsmoment
• Strukturera och förbättra rutiner inom ekonomi och administration
• Hantera och samla in underlag från olika delar av verksamheten
• Övrig administration samt kontakt med kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Är strukturerad, noggrann och har ett starkt ordningssinne
• Studerar på eftergymnasial nivå inom ekonomi eller likvärdigt och tar examen tidigast januari 2027
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och skapa ordning
• Har erfarenhet av att arbeta med enklare ekonomiarbete sedan tidigare
Det är meriterande om du har
• Arbetat i ekonomisystem
• Arbetat med att ta fram analyser och rapporter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Ansvarstagande
• Strukturerad
• Självgående
• Samarbetsvillig
• Prestigelös och lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
