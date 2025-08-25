Ekonomiadministratör
2025-08-25
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en lösningsorienterad administratör med intresse för systemutveckling till Ekonomienheten.
Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomiadministration. Det innebär bland annat samordning av den löpande redovisningen, fakturahantering, budget, bokslut och finansfrågor. Ekonomienheten ger ekonomiansvariga, politiker och allmänhet en god kännedom om den ekonomiska situationen. Inom enheten finns ekonomiadministratörer, nämnds- och bolagsekonomer samt upphandlare och budget- och skuldrådgivare.
Som ekonomiadministratör arbetar du dagligen med hantering av kommunens leverantörsreskontra, bokföring och övrig ekonomiadministration. I den här rollen kommer du även arbeta med att utveckla och automatisera ekonomiska processer och system för att öka effektiviteten. En viktig del av arbetet är att identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå effektiva lösningar, både för ekonomi- och systemprocesser. Dessutom ingår det att ge support och utbilda användare i våra ekonomisystem.
Arbetet kräver lyhördhet och förståelse för den kommunala verksamhetens behov. Du får genom arbetsuppgifterna god insyn i berörda nämnders och verksamheters arbetsområden och du utgör en viktig kugge för den kommunala administrationen. Som administratör arbetar du i ett team bestående av fem medarbetare.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till vår fortsatta utveckling och effektivisering. Vi tror att det är en fördel, men inte ett krav, att du har en ekonomisk utbildning. Erfarenhet av administration är meriterande, gärna från en större organisation. För att lyckas i rollen som ekonomiadministratör behöver du ha god digital kompetens, vana av att sätta dig in nya system och intresse för systemutveckling.
I dina arbetsuppgifter ingår att möta frågor från den egna organisationen och leverantörer till kommunen, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande. Du har förmågan att se möjligheter i stället för hinder och bidrar till utveckling, lösning och förbättring av verksamheten. Du behöver ha god samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Ekonomienheten? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1193, senast 2025-09-14.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Ekonomichef
Roger Frisendahl roger.frisendahl@lycksele.se 0950-166 32 Jobbnummer
9474491