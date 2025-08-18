Ekonomiadministratör
2025-08-18
Ekonomiadministratör till Lidköpings Stenhuggeri AB
Vill du arbeta i ett anrikt företag där tradition möter modern utveckling - och där din insats verkligen gör skillnad? Lidköpings Stenhuggeri AB växer och vi söker nu en driven och noggrann ekonomiadministratör som vill vara med på vår resa framåt.
Om rollen
Som ekonomiadministratör hos oss blir du spindeln i nätet i våra ekonomiska och administrativa processer. Du får en bred roll där du både får ta ansvar och utvecklas tillsammans med oss. Ingen dag är den andra lik - här kombineras ordning och struktur med gemenskap och framåtanda.
Dina ansvarsområden:
Löneadministration - från underlag till färdig lön
Kundfakturering och uppföljning
Leverantörsfakturor - hantering, kontering och betalningar
Ordererkännanden - administration och uppföljning
Stöd i andra administrativa uppgifter som stärker helheten
Hantera ansökningar till kyrkogårdar mm.mm
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar när det händer saker, men samtidigt har öga för detaljer och ordning. Du är trygg i dina ekonomikunskaper och tycker om att ta ansvar.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomi/administration
God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem
En positiv inställning och förmågan att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder dig:
En stabil arbetsplats i ett välkänt Lidköpingsföretag med lång tradition
En roll där du får möjlighet att påverka och utveckla våra rutiner
Trygghet, men också utrymme att växa med oss när vi fortsätter framåt
Om Lidköpings Stenhuggeri AB
Vi är ett företag med stolta anor och lång erfarenhet inom stenbearbetning. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, service och hantverk - men också på att hela tiden utvecklas och möta kundernas behov i en modern värld.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till roger@lidsten.se
senast 29/8
Urval sker löpande - vänta inte, ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: roger@lidsten.se Arbetsgivarens referens
