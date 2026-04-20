Ekonom till vår Startelva!
Lundin & Boström Hr AB / Redovisningsekonomjobb / Borlänge Visa alla redovisningsekonomjobb i Borlänge
2026-04-20
Är du redo att dra på dig den grönvita tröjan och bli en nyckelspelare i vår organisation? Vill du bidra till IK Brages fortsatta framgångar både på och utanför planen? Nu söker vi en driven och prestigelös Ekonom som vill kliva in i laget, ta ansvar för ekonomiflödet och se till att vi fortsätter spela i en högre division - även administrativt.
Om rollen
Som Ekonom hos IK Brage blir du vår mittfältsmotor bakom kulisserna. Du håller ihop spelet, skapar trygghet i siffrorna och ser till att ekonomin sitter lika snyggt som ett välplacerat inlägg. Du ansvarar för hela den löpande redovisningen - från bokföring, avstämningar till bokslut och rapportering.
Det är en roll där du aldrig står still. Ena dagen arbetar du med periodiseringar och rapporter, nästa dag är du nära verksamheten och ser till att biljetter, souvenirer och matchdagsadministrationen rullar på. Tillsammans med laget runt dig ser du till att allt fungerar inför avspark, under match och i efterspel.
Det här är jobbet för dig som vill kombinera struktur och siffror med ett mer praktiskt vardagsarbete i en förening där pulsen stiger i takt med att matcherna närmar sig.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Löpande bokföring och redovisning
Avstämningar och periodiseringar
Medverkan i månads-, kvartals- och årsbokslut
Fakturering, kund- och leverantörsreskontra
Budgetuppföljning och rapportering
Administrativa uppgifter inom biljetter, souvenirer och matchdagsservice
Stöd i planering och genomförande av evenemang
Vem är du?
Du är en lagspelare som alltid håller huvudet kallt - även när tempot är högt och matchschemat är tajt. Du är affärsmässig och har en naturlig känsla för hur ekonomiska beslut påverkar hela föreningen. Precis som en skicklig speluppläggare hittar du lösningar som för laget framåt, och du gör det med struktur, fokus och ett lugn som smittar av sig.
Du är flexibel nog att gå från siffror till service på några sekunder, och du trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och är inte rädd att sätta in en tackling när det krävs. Samtidigt kommunicerar du tydligt och tryggt - både med kollegor, volontärer, partners och publik.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du är trygg i det löpande ekonomiarbetet, van vid avstämningar och moms, och har god kännedom om bokslutsprocesser. Excel behärskar du utan att svettas, och du känner dig hemma i moderna ekonomisystem.
Har du dessutom bakgrund från föreningsliv, evenemang, handel eller service är det en klar fördel - det hjälper dig snabbt in i matchtempot hos oss.
Vi erbjuder
Hos IK Brage får du en roll där du verkligen kan göra skillnad. Du får vara med på en spännande resa i en förening med ambitioner, stolthet och en lång grönvit tradition. Här arbetar vi med hjärtat utanpå tröjan och med en vinnande mentalitet i vardagen. Du får en varierad och utvecklande tjänst där du både bidrar strategiskt och är nära verksamheten där energin är som starkast - matchdag. Hos oss är lagkänslan central: vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och firar våra segrar sida vid sida, på planen och på kontoret.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar IK Brage med Lundin & Boström. Ansök via www.lundinbostrom.se
- urval sker löpande. Vid frågor kontaktar du: Peter Boström, Rekryteringskonsult, 073-826 71 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
(org.nr 556835-0002)
Utanforsvägen 10 (visa karta
)
784 44 BORLÄNGE Arbetsplats
IK Brage Kontakt
Rekryterare
Peter Boström peter.bostrom@lundinbostrom.se
9863276