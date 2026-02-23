Ekonom
2026-02-23
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander och har en omsättning om ca 450 mkr.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Vi forskar och undervisar om allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/.
Institutionens administrativa stödfunktion består idag av 25 medarbetare. Övriga kollegor arbetar inom områdena HR, kursadministration, service och kommunikation.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär kvalificerat ekonomiarbete vid en eller flera avdelningar inom institutionen. Som ekonom hos oss jobbar du med redovisning, uppföljning och analys, samt ansvarar för att upprätta budget, prognos och bokslut för din avdelning. Institutionen har många externt finansierade forskningsprojekt varför projektplanering, löpande redovisning och uppföljning av projekt, samt rapportering till externa finansiärer och revision, är en stor del av det löpande arbetet.
Universitetet är en statlig myndighet med regelverk och lagar inom ekonomiområdet som behöver bevakas och efterföljas. Forskningsprojektens olika finansiärer har också egna regelverk där du behöver kunna sätta dig in i komplexa anvisningar, ofta på engelska.
Tjänsten innebär självständigt arbete, men även nära samarbete med forskare och övriga kollegor inom ekonomigruppen och administrationen. Som ekonom hos oss samarbetar du med ett tiotal ekonomikollegor och har därmed nära till frågor och svar. Du kommer även samarbeta med vår HR-grupp och andra funktioner inom administrationen. Vi hoppas att du aktivt vill bidra till utveckling av rutiner och processer. Allmänna administrativa uppgifter kan tidvis bli aktuella.
Kvalifikationskrav
Högskoleexamen inom ekonomi med inriktning mot redovisning, eller motsvarande erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Några års erfarenhet av ekonomiarbete, inklusive upprättande av budget och bokslut med redovisning och uppföljning. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i Excel och övriga Office-paketet.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och samarbete med andra. Arbetets karaktär kräver att du har en god organisationsförmåga och hög grad av noggrannhet. Den sökande ska därför vara beprövat strukturerad i sitt arbetssätt och ha god analytisk förmåga. Arbetet kräver initiativförmåga och driv, samt förmåga att hantera många parallella ärenden. Arbetsuppgifterna förutsätter ett utåtriktat, proaktivt och lösningsinriktat förhållningssätt, ansvarstagande och förmåga att kunna ge ett gott bemötande och god service.
I arbetet kommer du behöva kommunicera ekonomisk information till personer med annan yrkesbakgrund på både svenska och engelska. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiarbete inom högskolesektorn eller annan offentlig verksamhet. Erfarenhet av arbete med EU-projekt är också meriterande. Det är även meriterande om du har kunskaper i ekonomisystemen Raindance, Proceedo och lönesystemet Primula.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt dina meriter matchar anställningen. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (tex kopior på examensbevis, betyg, referenser, rekommendationsbrev, etc.)
Vi kommer läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Wallström-Pan, carolina.wallstrom-pan@physics. uu.se.
Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026, UFV-PA 2026/517.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
