Ekonom
2026-02-13
Vill du vara med och utveckla Ekonomienhetens arbete?
Lindesbergs kommun söker en ekonom som stödjer chefer inom Socialförvaltningen så att de ska kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.
Ekonomienheten är en central stödfunktion som tillhör Kommunstyrelseförvaltningen. Ekonomienheten arbetar med att ge stöd och service till chefer inom kommunens verksamheter så att de kan bedriva en så bra verksamhet som möjligt. På vår enhet jobbar idag sjutton personer. Fyra stycken upphandlare, nio ekonomer och fyra administratörer.
För att trivas hos oss trivs du med att arbeta i team med gemensamt ansvarstagande, samtidigt som du självständigt driver arbetet framåt. Varje medarbetare är en viktig pusselbit hos oss.
Vi erbjuder dig bland annat:
• Flextid och möjlighet till arbete på distans vissa dagar veckan
• Semesterväxling och fler semesterdagar
• Motionstimme eller friskvårdsbidrag
Vision 2040: Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla.
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn. Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att i nära samarbete med chefer och andra inom Ekonomienheten upprätta budget, delårsrapport, bokslut och årsredovisning. Du kommer fungera som kontaktperson gentemot de verksamheter du kommer ansvara för. Du har en viktig roll i att självständigt ansvara för att samordna ekonomiarbetet som budget, uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser. I tjänsten ingår även ekonomiska utredningar, statistik, nyckeltal och jämförelser. Det ingår även att utbilda och informera chefer och verksamhetsansvariga inom det ekonomiska området. Vidare finns möjlighet att arbeta med olika projekt och att driva utveckling samt förbättring.
Vad erbjuder vi dig? Möjlighet att utifrån din kompetens vara med och driva arbetet framåt inom enheten och kommunen på ett så kreativt sätt som möjligt. Hos oss får du chansen att fortsätta utveckla samt effektivisera arbetet framåt tillsammans med kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad ekonomiutbildning från högskola eller universitet. Du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, och vi ser helst att du har några års erfarenhet från arbete inom offentlig sektor och en politiskt styrd organisation.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Vi förutsätter att du har god system- och datavana.
För att lyckas i rollen behövs en god analytisk förmåga och ett positivt tankesätt. Du är en noggrann och strukturerad person som kan se både helheten och detaljerna. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och flexibel. Som person har du en förmåga att skapa förtroende och att på ett pedagogiskt sätt stötta cheferna genom de ekonomiska processerna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2026/2".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten Kontakt
Ekonomichef
Anette Persson anette.persson@lindesberg.se 0581-810 32

Jobbnummer
9740150