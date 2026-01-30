Ekonom
2026-01-30
Vi på Magdalenas arbetar med ekonomi, bemanning och kontorshotell.
Vår rutinerade personal förstärker ditt företag vid arbetstoppar, för kortare och längre perioder, på plats hos er eller från något av våra kontor. Vi har personal inom ekonomi och administration.
För kunds räkning söker vi nu en ekonom för ett vikariat på ca 1,5 år med start i mars. Omfattning 75-80%
Om uppdraget: Som ekonom kommer du ha eget ansvar över att upprätta, bokföra och följa upp transaktioner, betalningar och löner. Arbetsplatsen är förlagd i Uppsala.
Vi söker dig som:
Är utbildad ekonom och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Är van att planera och genomföra dina uppgifter självständigt.
Har lätt att kommunicera och samarbeta med medlemmar, styrelse och kollegor på plats.
Har kunskaper och erfarenhet av att arbeta med Fortnox. Meriterande om du även har erfarenhet av Capego.
Är flexibel. Då vi är en liten organisation krävs flexibilitet att rycka in och hjälpa till om det behövs.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Då anställningen är en rekrytering ges ingen information om företaget innan eventuell intervju.
Varmt välkommen med frågor och din ansökan till carolina.sins@magdalenas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: carolina.sins@magdalenas.se Omfattning
