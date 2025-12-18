Ekonom
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 240 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
Din roll hos oss
Enheten för ekonomi och upphandling tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Hos oss arbetar ekonomer, controllers, förvaltningsledare och upphandlare, totalt tio medarbetare. Enhetens verksamhet omfattar utveckling av ekonomistyrningen internt, myndighetens budgetprocess, prognosarbete, ekonomisk uppföljning, resultatredovisning samt bokslut. Enheten verkar också som stöd i upphandlingsprocessen. Enheten har flera nya medarbetare och arbetar med spännande uppdrag, bland annat kopplat till inköpsprocessen och vi ser ett behov av att under cirka ett år förstärka enheten med ytterligare en ekonom. Vi söker dig som vill kombinera din kompetens inom ekonomi och systemvetenskap och arbeta både som ekonom och som förvaltningsledare för stöd inom ekonomi och HR.
Som ekonom och förvaltningsledare på Boverket är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
• analys och rapportering av ekonomiska resultat
• samordna, driva förvaltning och utveckling av våra stödsystem och kontakt med våra externa leverantörer samt objektspecialist för vårt ekonomisystem
• utveckling av rutiner och processer för intern styrning och rapportering
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har arbetat praktiskt med ekonomisystem. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Excel och andra analysverktyg. Du har arbetat med digitalisering och vill vara med och effektivisera processer och anpassa stödet efter verksamhetens behov. I grunden har du en högskoleutbildning inom ekonomi och/eller systemvetenskap eller motsvarande annat relevant område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av av Unit4/Agresso, Raindance eller liknande och statlig eller offentlig verksamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, analytisk och strukturerad med god förmåga att organisera ditt arbete. Du tycker om att arbeta i team, skapa goda relationer och vill bidra till ett öppet arbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga egenskaper.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på cirka ett år från tillträdesdatum enligt överenskommelse. Placering är vid huvudkontoret i Karlskrona där också resten av enheten finns. På Boverkets nya huvudkontor (https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/boverkets-nya-kontor/)
kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö. På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter. Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Boverket, Enheten för ekonomi- och upphandling Kontakt
Ekonomichef
Kathrine Kalvenes 0455-35 32 65 Jobbnummer
