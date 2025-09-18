Ekonom
Jönköpings kommun / Företagsekonomjobb / Jönköping Visa alla företagsekonomjobb i Jönköping
2025-09-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du analytisk, strukturerad och vill bidra till framtidens förskola? Hos oss får du möjlighet att kombinera din kompetens inom ekonomisk planering, analys och chefsstöd med ditt engagemang för utbildningens utveckling.
Vi söker nu en vikarie som ekonom till utbildningsförvaltningen med inriktning mot förskolan.
Ditt nya jobb
Utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning arbetar tillsammans för att ge chefer i våra olika skolformer ett professionellt, proaktivt och konsultativt stöd inom ekonomiområdet. Arbetsuppgifterna har en tydlig controllerinriktning, där du arbetar nära verksamheten med uppföljning, analys, rapportering och framtagning av beslutsunderlag.
Du kommer att ansvara för budgetarbete, ekonomiska uppföljningar, prognoser och rapporter för förskoleverksamheten i nära samarbete med rektorer och övrig ledning. Det innebär att analysera resursanvändning, identifiera avvikelser, föreslå åtgärder och bidra till långsiktig ekonomisk styrning. Du sammanställer rapporter och förmedlar ekonomiska förutsättningar på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt. I uppdraget ingår även att delta i utvecklingsprojekt och bidra till att utveckla våra processer inom utbildningsförvaltningens verksamhet.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning består av 11 medarbetare och är en del av den gemensamma staben på utbildningsförvaltningen. Vår arbetsplats finns centralt i moderna lokaler i stadshuset i Huskvarna.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att se samband mellan ekonomi och verksamhet. Personlig lämplighet är avgörande. Vi värdesätter särskilt att du delar våra värderingar och har en stark drivkraft att bidra till förskolans utveckling. Kvalitetsmedvetenhet, engagemang och förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat är viktiga egenskaper.
Du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av controllerrelaterade arbetsuppgifter, såsom budgetering, verksamhetsuppföljning, analyser och kalkyler. Tidigare erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet är meriterande.
Du har goda kunskaper i Excel och Officepaketet. Har du dessutom erfarenhet av ekonomisystemet Visma samt BI-verktyget Qlik Sense är det en fördel. Vi ser att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Eftersom resor i tjänsten kan förekomma ser vi det som en fördel att du har B-körkort.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ekonom på utbildningsförvaltningen.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
René Rizzo 036-106778 Jobbnummer
9514827