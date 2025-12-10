Ekonom, 2 stycken
Ekonomienheten är en del av den centrala universitetsförvaltningen och ansvarar för att samordna ekonomiadministration, redovisning, planering, uppföljning samt upphandling och inköp för hela universitetet. Enheten består av ett 50-tal medarbetare som arbetar med allt från intern styrning till fakturaflöden och ekonomistyrning.
Vi söker nu två ekonomer till vår leverantörsreskontragrupp, som vill vara med och bidra till ett viktigt och välfungerande ekonomiflöde. Arbetsuppgifterna är i huvudsak ekonomiadministrativa och båda anställningarna är placerade inom redovisningssektionen, en av fem sektioner inom enheten, där vi är cirka 15 medarbetare. Här arbetar vi bland annat med samordning av redovisningsfrågor, leverantörs- och kundreskontra samt stiftelser och stipendier.
Arbetsuppgifter
När du arbetar med ekonomiadministrativa processer hos oss får du en central roll i arbetet med att hantera universitetets leverantörsfakturor - både elektroniska och pappersfakturor. Det rör sig om cirka 120 000 fakturor per år, och du kommer att arbeta i ett team på totalt fyra medarbetare där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen.
Dina arbetsgifter innefattar främst
• Hantering av leverantörsfakturor, främst e-fakturor
• Betalningar
• Avstämningar
• Support
• Utbildningsinsatser
• Kontakt med leverantörer
• Hantering av påminnelser
• Övriga inom gruppen förekommande arbetsuppgifter.
Det här är ett arbete för dig som är noggrann, gillar struktur och vill vara del av ett team som har ett gemensamt ansvar för ett viktigt ekonomiflöde.
Även övriga arbetsuppgifter inom redovisningsområdet kan tillkomma och tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom ekonomi
• Meriterade är erfarenhet av fakturahantering och arbete i ekonomisystem, gärna Agresso/Unit 4 och erfarenhet från den statliga sektorn
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God datorvana och trygghet i Officepaketet. En förutsättning för tjänsten är således goda kunskaper i excel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Har lätt för att samarbeta i en mindre grupp
• Är flexibel, prestigelös och serviceinriktad
• Kan anpassa ditt arbete utifrån tidplaner och arbetsbelastning
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid (100%) med placering tills vidare vid Ekonomienheten vid Göteborgs universitet. Tillträde för anställningen så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Du hittar oss i moderna, ljusa lokaler på Rosenlundsgatan 4, centralt i Göteborg - bara ett stenkast från Feskekôrka, fr o m hösten 2026 på Rosenlundsgatan 8.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Paul Hansson, redovisningschef
076-618 10 23paul.hansson@gu.se
Fackliga organisationer
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-07
