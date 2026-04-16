EDI-specialist, Dagab Inköp & Logistik
Dagab Inköp & Logistik AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dagab Inköp & Logistik AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Bli en av oss
Dagab IT/VU/ADM:s huvuduppgift är att säkerställa att Axfoodfamiljens bolag har rätt förutsättningar att driva sina verksamheter. Det gör vi genom att utveckla, utmana och förvalta effektiva och stabila processer, systemstöd och masterdata inom vårt ansvarsområde. Dagab EDI är en del av Dagab IT/VU/ADM och består i dagsläget av fyra EDI-specialister. Tillsammans ansvarar vi för bolagets EDI-hantering gentemot våra leverantörer och externa kunder.
Som EDI-specialist på Dagab har du en viktig roll i att säkerställa smidiga och effektiva elektroniska datautbyten mellan våra affärspartners och interna system. Du arbetar nära verksamheten, våra leverantörer och kunder för att utveckla, underhålla och förbättra våra EDI-processer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kunnigt team som värdesätter samarbete och kunskapsdelning. Vi arbetar nära varandra för att nå våra gemensamma mål och stöttar varandra i både framgångar och utmaningar. Vårt team består av personer med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket bidrar till en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö.
Det här får du göra
Övervaka och hantera EDI-transaktioner för att säkerställa korrekt och snabb dataöverföring.
Samarbeta med både interna och externa parter för att lösa EDI-relaterade frågor och problem.
Implementera och testa nya EDI-meddelanden och format.
Dokumentera och uppdatera EDI-processer och riktlinjer.
Delta i projekt för att förbättra och utveckla våra EDI-lösningar.
Det här förväntar vi oss
Erfarenhet av att arbeta med EDI-system och processer.
God förståelse för olika EDI-standarden ESAP20.
Stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska.
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av SAP. Det är även meriterande med erfarenhet av inköp-, lager- eller ekonomiprocesser.
Tjänsten är ett vikariat på ca ett år med start i september eller enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Andreas Tumba, andreas.tumba@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-05-10. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Jobbnummer
9857848