Edge Platform Engineer till Edeva
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om Edeva
Edeva AB är ett svenskt teknikbolag som bidrar till säkrare, smartare och mer hållbara städer. Vi verkar inom två affärsområden: trafiksäker infrastruktur och datadrivet beslutsstöd. Vår egenutvecklade produkt Actibump är ett aktivt dynamiskt farthinder som ökar trafiksäkerheten utan att störa kollektivtrafik eller utryckningsfordon - en lösning som idag används i flera städer i Sverige och internationellt. Genom vårt andra affärsområde, Actinode, förvandlar vi fordonsdata till konkreta insikter som hjälper städer att nå sina klimatmål och förbättra trafiksäkerheten.
Hos Edeva får du arbeta i en växande organisation med både nationell och internationell expansion, där teknik, samhällsnytta och innovation möts - och där du har stor möjlighet att påverka.
Om rollen
Som Egde Platform Engineer ansvarar du för att utveckla, integrera och driftsätta våra edge-lösningar som kopplar samman sensorer, enheter och centrala system. Du arbetar brett med hårdvara, mjukvara, nätverk, IoT-protokoll och datainsamling och ansvarar för att lösningarna fungerar stabilt ute i fält. Rollen är både praktisk och teknisk, och du arbetar nära våra fältmontörer och systemarkitekt för att säkerställa att det vi bygger också fungerar i verkligheten.
Rollen innebär en varierad vardag, vissa dagar bygger du nytt, andra analyserar du loggar eller löser incidenter. Du tar ett helhetsansvar för vår edge-plattform och säkerställer stabil drift och hög kvalitet.
Du blir en del av ett växande bolag där utvecklingen går snabbt och beslutsvägarna är korta. Här får du vara med på vår spännande resa och vara med och forma både plattformen och arbetssätten när vi skalar upp, även på internationella marknader.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Ansvara för hela edge-plattformen: utveckling, test, driftsättning, support och löpande förbättringar.
Vara bryggan mellan våra fältmontörer och systemarkitekt och säkerställa att lösningarna fungerar i fält.
Säkerställa att edge-enheterna är stabila, robusta och lätthanterliga - både mekaniskt och mjukvarumässigt.
Ta fram processer och rutiner för testning, kvalitetssäkring och uppdateringar innan utrullning till fält.
Delta i incidenthantering, rotorsaksanalyser och framtagning av åtgärdsplaner vid fältproblem.
Felsöka i hela kedjan; portar, nätverk, certifikat, brandväggar, Linux-tjänster, API-kommunikation och datalogik.
Hantera datainsamling och dataströmmar via MQTT, Websocket och REST.
Dokumentation och versionshantering i Git.Profil
Du är en teknisk generalist med entreprenörsanda och "can-do-mentalitet". Du trivs i gränslandet mellan utveckling och praktisk installation och kan se helheten: från sensor och firmware via edge-enheten hela vägen till backend och databas. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och lär dig snabbt ny teknik. Du trivs med variation, ansvar och problemlösning och har lätt för att samarbeta med både fältmontörer och systemarkitekt.
Krav för tjänsten
Teknisk utbildning från högskola eller universitet (t.ex. elektro, data, mekatronik, IT).
Erfarenhet av att bygga och integrera hård- och mjukvara i produktionsnära system.
Mycket god erfarenhet av Linux (terminal, tjänster, loggar, felsökning).
God kunskap om IoT-protokoll, särskilt MQTT samt erfarenhet av REST-API:er
Förmåga att felsöka i hela stacken: nätverk, portar, certifikat, brandvägg, edge-logik och datainsamling.
Goda kunskaper i Python, PHP eller JavaScript.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god förmåga att kommunicera på engelska i tekniska sammanhang.Så ansöker du
I den här processen samarbetar vi med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
. Vi jobbar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan i dag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6909177-1809541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9706854