E-commerce Manager till Fair Energy Group Sweden AB
Fair energy group Sweden AB / Webbmasterjobb / Örebro Visa alla webbmasterjobb i Örebro
2025-09-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fair energy group Sweden AB i Örebro
, Stockholm
, Gävle
, Växjö
eller i hela Sverige
E-commerce Manager till Fair Energy Group Sweden AB
Vill du bygga upp och driva en helt ny e-handel - från idé till lönsam försäljning? Fair Energy Group Sweden AB är ett snabbväxande bolag inom energioptimering, solceller och batterilösningar. Nu söker vi en E-commerce Manager som blir nyckelpersonen i att skapa fler intäktsströmmar och ta vår digitala försäljning till nästa nivå.
Rollen- Som E-commerce Manager får du fullt ansvar för att utveckla och driva vår e-handel. Du kommer:
• Bygga och optimera vår Shopify-butik
• Ta fram och utveckla sortiment (t.ex. batterier, laddboxar, klimatstyrning m.m.) i nära samarbete med ledningen
• Skapa och hantera kampanjer, erbjudanden och digitala säljflöden
• Arbeta med Klaviyo och bygga effektiva mailflöden
• Driva SEO, digital annonsering och annan marknadsföring för att öka synlighet och konvertering
• Kontinuerligt analysera resultat och förbättra kundresan
Kort sagt: du är den som vet hur man gör och får friheten att bygga e-handeln från grunden.
Vem är du?Vi söker dig som är hungrig, driven och kunnig - någon som brinner för e-handel och vill göra skillnad.
• Du har erfarenhet av att driva e-handel från idé till försäljning
• Du har arbetat i Shopify och gärna Klaviyo
• Du har god kunskap inom SEO, digital marknadsföring och konverteringsoptimering
• Du är både strategisk och praktisk - du kommer med idéer men vet också hur man genomför dem
• Du gillar att ta ansvar och vill växa tillsammans med bolaget
Vi erbjuder
• En central roll i ett snabbväxande bolag
• Friheten att bygga upp något nytt och påverka strategiska beslut
• Individuell lönesättning
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växa i takt med företaget och på sikt utveckla ett eget team
Praktiskt
Placering: På vårt kontor i Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta ägandeskap för vår e-handel och driva Fair Energy Groups digitala försäljning mot nya höjder? Skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fair energy group Sweden AB
(org.nr 559343-7287), http://www.fairenergygroup.se Arbetsplats
Fair Energy Group Sweden AB Kontakt
Monika Majewska monika.majewska@fairenergygroup.se Jobbnummer
9511561