E-commerce Manager till Fair Energy Group Sweden AB

Fair energy group Sweden AB / Webbmasterjobb / Örebro
2025-09-16


Visa alla webbmasterjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fair energy group Sweden AB i Örebro, Stockholm, Gävle, Växjö eller i hela Sverige

E-commerce Manager till Fair Energy Group Sweden AB
Vill du bygga upp och driva en helt ny e-handel - från idé till lönsam försäljning? Fair Energy Group Sweden AB är ett snabbväxande bolag inom energioptimering, solceller och batterilösningar. Nu söker vi en E-commerce Manager som blir nyckelpersonen i att skapa fler intäktsströmmar och ta vår digitala försäljning till nästa nivå.
Rollen- Som E-commerce Manager får du fullt ansvar för att utveckla och driva vår e-handel. Du kommer:

• Bygga och optimera vår Shopify-butik

• Ta fram och utveckla sortiment (t.ex. batterier, laddboxar, klimatstyrning m.m.) i nära samarbete med ledningen

• Skapa och hantera kampanjer, erbjudanden och digitala säljflöden

• Arbeta med Klaviyo och bygga effektiva mailflöden

• Driva SEO, digital annonsering och annan marknadsföring för att öka synlighet och konvertering

• Kontinuerligt analysera resultat och förbättra kundresan


Kort sagt: du är den som vet hur man gör och får friheten att bygga e-handeln från grunden.
Vem är du?Vi söker dig som är hungrig, driven och kunnig - någon som brinner för e-handel och vill göra skillnad.

• Du har erfarenhet av att driva e-handel från idé till försäljning

• Du har arbetat i Shopify och gärna Klaviyo

• Du har god kunskap inom SEO, digital marknadsföring och konverteringsoptimering

• Du är både strategisk och praktisk - du kommer med idéer men vet också hur man genomför dem

• Du gillar att ta ansvar och vill växa tillsammans med bolaget

Vi erbjuder

• En central roll i ett snabbväxande bolag

• Friheten att bygga upp något nytt och påverka strategiska beslut

• Individuell lönesättning

• Friskvårdsbidrag

• Möjlighet att växa i takt med företaget och på sikt utveckla ett eget team

Praktiskt

Placering: På vårt kontor i Örebro

Tillträde: Enligt överenskommelse


Är du redo att ta ägandeskap för vår e-handel och driva Fair Energy Groups digitala försäljning mot nya höjder? Skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fair energy group Sweden AB (org.nr 559343-7287), http://www.fairenergygroup.se

Arbetsplats
Fair Energy Group Sweden AB

Kontakt
Monika Majewska
monika.majewska@fairenergygroup.se

Jobbnummer
9511561

Prenumerera på jobb från Fair energy group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fair energy group Sweden AB: