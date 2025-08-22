Drivna studenter sökes till lager i Viared!
2025-08-22
Vill du jobba extra inom lager? Har du möjlighet att jobba dagtid eller kvällstid 2-3 gånger i veckan under terminerna? Har du hög arbetsmoral och tycker om att arbeta i team? Då kan du vara den vi söker!
Som lagerarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera:
• Plock och packning av varor
• Användning av lagerutrustning
• Varumottagning
• Truckkörning
• Jobb med autostore
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och tycka om att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, därav bör du ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du är en teamplayer och vill sätta upp egna mål för varje arbetsdag. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetsuppgifterna och har förståelse för att din insats är viktig.
Arbetstider dagtid: 06:30-15:15 eller 07:30-16:00
Arbetstider kvällstid: 15:15-23:45
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra
• Har en positiv inställning och inte är rädd för att ta i när det behövs
• Har god fysik och gillar att vara aktiv på jobbet
• Du har studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i minst 1 år framåt
• Du har möjlighet att arbeta minst 2-3 vardagar i veckan under terminerna
• Du har fyllt 18 år
• Du har erfarenhet av orderplock och aktivt lagerarbete
Meriterande:
• Truckkort A1-4 & B1-4
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
