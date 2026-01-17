Driven Säljledare med Attraktivt Bonussystem
2026-01-17
Är du en vinnarskalle inom försäljning som vill bygga något större än dig själv - och tjäna riktigt bra på vägen och vara den mest betalda i bolaget?
Nu söker vi en drivande säljledare som inte bara leder från sidan, utan leder från fronten i vår utställning i Ängelholm.
Det här är en roll för dig som älskar försäljning, triggas av resultat, provision och tillväxt - och som vill bygga och skala en framgångsrik säljorganisation från grunden.
Om rollen
Som säljledare hos oss är du vår starkaste säljare. Du visar vägen genom eget exempel och skapar hög försäljning med god lönsamhet.
Du får ett tydligt mandat att:
Driva försäljningen framåt i vår fysiska utställning - operativt och strategiskt.
Rekrytera, bygga upp och utveckla en helt ny säljorganisation i utställningen.
Drilla, utbilda och coacha säljarna mot maximal tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.
Du är djupt involverad i affären och arbetar både hands-on och ledande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vara den mest drivande och framgångsrika säljaren i organisationen.
Bygga upp, leda och utveckla ett nytt säljteam från grunden.
Utbilda och coacha säljarna i försäljningsmetodik, affärsmannaskap och kunddialog.
Ansvara för försäljning i utställning, samt via telefon, mejl och ärendehantering.
Aktivt bearbeta företagskunder såsom restauranger, arkitekter och inredare.
Arbeta strukturerat för att öka inflödet av nya kunder och affärer.
Säkerställa hög kvalitet, starka kundrelationer och långsiktig lönsamhet.
Vad vi erbjuder
God grundlön och ett attraktivt bonussystem med tydlig koppling till prestation och resultat.
Möjlighet till mycket god total ersättning för rätt person.
Stort mandat och möjlighet att påverka - på riktigt.
Chansen att bygga något från grunden och sätta din egen prägel.
En roll med tydligt fokus på tillväxt, affär och expansion.
Vem vi söker
Du är en person som:
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning.
Drivs av mål, resultat och ekonomisk uppsida.
Vill kombinera försäljning med ledarskap.
Är trygg i kunddialoger - både B2C och B2B.
Har förmåga att inspirera, utmana och utveckla andra säljare.
Tänker affärsmässigt och långsiktigt kring tillväxt och lönsamhet.
Tidigare erfarenhet av att bygga eller skala försäljning är meriterande - men rätt driv och mindset är avgörande.
Redo att ta nästa steg?
Det här är inte en traditionell chefsroll.
Det är en möjlighet för dig som vill leda genom att sälja, bygga ett vinnande team och skapa stark tillväxt - med en ersättning som speglar din prestation.
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB grundades i september 2022 och har sedan dess haft en snabb och imponerande tillväxtresa. Vi verkar i premiumsegmentet för heminredning och erbjuder produkter med unik design, hög kvalitet och ett skarpt fokus på estetik och funktion. Vår verksamhet utgår från vår nybyggda fastighet i Ängelholm, en inspirerande miljö med showroom, kontor, fotostudio och kreativa arbetsytor.
Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas, vilket skapar stora möjligheter för dig som vill vara med och forma ett varumärke i stark tillväxt.
Förmåner
• En nyckelroll i vår mest expansiva avdelning
• Stort mandat att påverka och forma organisationens framtid
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö i nybyggda lokaler
• Möjligheten att vara med på en snabb och spännande tillväxtresa
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
• Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
• Gratis frukost vissa dagar i veckan
• Bärbar dator & mobiltelefon
• Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Hos oss får du frihet, möjlighet att påverka, och utrymme att utvecklas i det du brinner för. Vi drivs av passion för våra produkter, entreprenörskap och hållbar tillväxt och vi hoppas att du känner likadant.Publiceringsdatum2026-01-17Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: jobb@vesani.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444), http://www.vesani.se
Transportgatan 6 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Kontakt
Jimmy Sandberg jimmy.sandberg@vesani.se 0735315680 Jobbnummer
9690026