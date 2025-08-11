Driven Business Controller till Peab Anläggning
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Peab söker nu en Business Controller inom affärsområde Anläggning för placering i Solna eller Umeå. Tjänsten avser en tillsvidareanställning och bakgrunden till rekryteringen är en kommande pensionsavgång.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Har du flerårig erfarenhet av business controlling, gärna inriktat mot anläggnings- eller byggbranschen? Har du erfarenhet av att strategiskt och operativt stödja chefer och affärsverksamheten inom budgeting, prognoser, ekonomisk analys, och styrning? Då kan detta vara tjänsten som du söker.
I Peab vill vi vara prestigelösa, hjälpas åt för att nå gemensamma mål och göra varandra delaktiga i vårt lärande. Detta är också viktiga värden för controllerenheten inom affärsområde Anläggning som består av en affärsområdes Controller och tre Business Controller.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.
Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag som kännetecknas av professionalism, hållbarhetsfokus och hög ambitionsnivå. Tjänsten innebär många kontaktytor inom affärsområde Anläggning och inom övriga koncernen.
I dina ansvarsområden ingår främst:
• Analys och kvalitetssäkring av månads-, kvartals- och årsbokslut samt rapportering av ekonomiskt resultat till ledning och affärsområdeschef.
• Framtagande av budgetar och prognoser samt löpande uppföljning av dessa, inklusive identifiering av avvikelser och förslag till förbättringsåtgärder.
• Utveckling och implementering av nyckeltal och styrverktyg för att säkerställa effektivitet och lönsamhet i verksamheten.
• Aktivt stöd och rådgivning till chefer och projektledare i ekonomiska frågor, inklusive affärscase, investeringar och riskhantering.
• Deltagande i strategiska och verksamhetsnära projekt för att vidareutveckla ekonomiska processer och systemstöd.
• Säkerställande av att verksamhetens ekonomiska rapportering och interna kontroll sker enligt gällande regelverk, policies och rutiner.
Du rapporterar till chefen för affärsområde Anläggnings controllerenhet.
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och troligen minst 5 års relevant erfarenhet som Business Controller. Har du tidigare erfarenhet från anläggningsbranschen, byggbolag, entreprenadbolag eller närliggande verksamhet ser vi positivt på detta.
För att lyckas i rollen krävs att du har en gedigen förståelse för affärsverksamhet, analyser, ekonomisk styrning, rapportering och budgetprocesser. Du är analytiskt lagd, har ett strukturerat arbetssätt och är skicklig på att kommunicera ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt.
Som person är du också driven, proaktiv och målmedveten. Du trivs med att samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Du har ett genuint intresse för verksamhetsutveckling och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du behärskar Excel på avancerad nivå och du har erfarenhet av affärssystem och BI-verktyg. Förståelse för principerna vid successiv vinstavräkning är värdefullt.
Du pratar och skriver svenska flytande samt har minst normalgoda kunskaper i engelska.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för allt det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och en av de större aktörerna i Norge. Verksamheten omfattar bland annat mark- och ledningsarbeten, byggnation och underhåll av vägar, järnvägar samt annan samhällsviktig infrastruktur och grundläggningsarbeten.
Affärsområdet är organiserad i fem geografiska regioner, en region för grundläggning samt en rikstäckande region i Sverige inom drift och underhåll. Tillsammans omsätter vi drygt 16 miljarder kronor årligen.
Läs gärna mer om Peabkoncernen på https://peab.se/
och om affärsområde Anläggning på https://peab.se/om-peab/lar-kanna-oss/var-verksamhet/ao-anlaggning/ Ersättning
