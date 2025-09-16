Driven Account Manager till Sensor Control Nordic!
2025-09-16
Är du en affärsdriven säljare med teknisk förståelse? Brinner du för att skapa långsiktiga kundrelationer och leverera rätt tekniska lösningar? Vill du arbeta med högkvalitativa produkter inom industri och automation? Då kan rollen som Account Manager på Sensor Control Nordic AB vara perfekt för dig!
Om Sensor Control Nordic AB
"SCN, Sensor Control Nordic, är en oberoende leverantör av sensorer och system inom industriautomation. Vi strävar efter att erbjuda det bästa produktsortimentet, bästa pris/prestandaförhållande och 100% tillförlitlighet gällande logistiken. Vi har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap om de produkter vi säljer, vilket medför att vi kan erbjuda våra kunder service av hög kvalité.
Vår vision är att bli Europas ledande oberoende leverantör av komponenter och system till maskinbyggare. För att vara nära våra kunder har vi kontor i Stockholm, Malmö, Sundsvall, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Tallinn och Birmingham.
SCN ingår i den svenska börsnoterade tekniklösningskoncernen Addtech. Tack vare det har vi det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser, nätverk och karriärmöjligheter."
Om tjänsten som Account Manager
I rollen som Account Manager kommer du att ha ett stort ansvar för att utveckla och fördjupa relationerna med befintliga och nya kunder inom industri, automation och maskinbyggnation. Arbetet innebär att aktivt identifiera kunders behov och erbjuda tekniska lösningar som skapar värde och stärker affären. Rollen innebär mycket kundkontakt och du driver självständigt hela säljprocessen, från prospektering till avslut och uppföljning. Samarbete sker tätt med det tekniska teamet och backoffice för att säkerställa att kunden får rätt stöd och expertis. Du utgår från ditt hemmakontor och reser regelbundet till kunder inom Västsverige.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer inom industri och automation.
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter.
Erbjuda och sälja tekniska lösningar och produkter med fokus på sensorer, styr- och drivsystem samt industriella komponenter och system.
Samarbeta internt med tekniker och supportfunktioner för att möta kundernas behov.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna inom industri, automation eller maskinbyggnation. Du har god teknisk förståelse och är van vid att utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer samt att identifiera och driva nya affärsmöjligheter. B-körkort är ett krav, då tjänsten innebär en del resor. Du är en van användare av Microsoft Office-paketet och har goda kunskaper i CRM-system. Svenska och engelska behärskar du flytande i både tal och skrift.
Som person har du ett starkt affärsmannaskap och är affärsnyfiken med ett naturligt driv. Du är självgående, disciplinerad och har god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete för att skapa effektivitet. Du trivs i ett högt tempo, är energisk och målinriktad med tydligt säljfokus. Samtidigt är du prestigelös och uppskattar att samarbeta och bygga långsiktiga relationer.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna inom industri, automation eller maskinbyggnation.
Förmåga att arbeta självständigt och driva hela säljprocessen.
B-körkort.
Svenska och engelska i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet och CRM-system.
Sensor Control Nordic AB erbjudande
Vi erbjuder dig en spännande tjänst i ett innovativt och växande företag med goda utvecklingsmöjligheter. Du får ett attraktivt förmånspaket med förmånsbil, bonusmöjligheter, friskvårdsbidrag och pensionsavsättning. Du får stort eget ansvar och möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: Göteborg med omnejd, hemmakontor tillämpas.Lön: Enligt överenskommelse
Låter rollen som Account Manager på Sensor Control Nordic AB intressant? Urval sker löpande, så skicka din ansökan redan idag!
