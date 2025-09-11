Drifttekniker sökes till The Viking Museum!
Är du en ansvarsfull och självgående person som gillar att sätta dig in i tekniska system? Då är tjänsten som drifttekniker på The Viking Museum något för dig!
The Viking Museum är ett museum på Djurgården i Stockholm som ger besökarna en inblick i hur livet på vikingatiden kunde vara. En betydande del av denna upplevelse utgörs av tekniken och styrsystemen bakom kulisserna. Nästan hälften av museets yta består av en åkattraktion, där automatiska vagnar på magnetspår låter besökare färdas genom en vikingatida berättelse. Restaurang Eld är museets egen restaurang och serverar à la carte luncher och middagar. Flera kvällar i veckan anordnar vår festvåning stora event.
Om rollen:
En del av det dagliga arbetet består av att ansvara för uppstart och nedstängning av museet och dess system. Däremellan kommer du att ha kontakt med olika underleverantörer, samt hålla koll på museets publika system och utrymmen under öppettiden.
I rollen ingår det att utföra vissa reparationer och serviceunderhåll, både för museet och för restaurangen, samt att montera utrustning och skapa förbättringar. Större och mindre snickeriarbeten förekommer även.
Vid tekniska problem under dagen är det du som kommer att ha ansvar för att lösa detta på ett lugnt och metodiskt sätt.
Du kommer att arbeta nära tillsammans med vår tekniska chef och museets övriga personal.
Dina främsta uppgifter som drifttekniker:
Uppstart och nedstängning av museet och dess system
Dagligt underhåll i publika ytor i museet och restaurangen, samt runt om byggnaden
Säkerhets- och utrymningsansvar
Snickeriarbete
Teknik under event
Vi söker dig som:
Är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är beslutsam, stresstålig och lösningsorienterad.
Samarbetar väl med kollegor och kan delegera ansvar.
Har en helhetssyn som sträcker sig från gästernas perspektiv till tekniken bakom kulisserna.
Alltid har säkerhet och besökaren i fokus, då du kommer att utföra både förebyggande och akut avhjälpande underhåll.
Är serviceinriktad.
Har några års erfarenhet som servicetekniker inom fastighet/teaterteknik eller från automationsindustrin.
Behärskar de vanligaste mjukvarorna i MS-Officepaketet.
Behärskar god svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskaper i Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) samt genomgångna kurser i utrymningssamordning är meriterande.
Tidigare erfarenhet i restaurangmiljö och kunskap om köksutrustning är också meriterande.
Erfarenhet av finsnickeri.
Du behöver vara minst 18 år fyllda.
Anställning: 75% tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Schemalagd arbetstid där helg- och kvällsarbete ingår.
Anställningen inleds med utbildningsdagar.
Lön: Månadslön enligt kollektivavtal.
Varmt välkommen med din ansökan, personligt brev inklusive CV, senast den 2025-10-05.
Ansökan skickas till staff@thevikingmuseum.com
.
Märk ansökan med "Drifttekniker".
OBS: Ansökningar utan personligt brev kommer inte att läsas. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten (ej ansökan), vänligen kontakta:
Patric Gille
Teknisk chefpatric@thevikingmuseum.com
Gwen Lebret
Ansvarig för Publika Enhetengwen@thevikingmuseum.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: staff@thevikingmuseum.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Viking Museum Stockholm AB
(org.nr 559012-0415), https://thevikingmuseum.com/
Djurgårdsstrand 15 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9503614