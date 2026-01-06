Drifttekniker el - Luleå
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
Fortifikationsverket i Luleå behöver bli fler och söker nu drifttekniker med inriktning el. Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd? Trivs du med att utföra tillsyn och skötsel och att felsöka och reparera fastigheter och tekniska installationer? Om du vill vara en del av vår tillväxt, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar idag drygt 120 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner. Fastighetsbeståndet i driftdistrikt Luleå är varierat med allt från flyghangarer, verkstäder, restauranger, kaserner till fordonstvättanläggningar, kallgarage och liknande. Driftdistriktet genomför tillsyn och skötsel samt felsökning och reparationer av fastigheterna och fastighetstekniska system samt arbete i olika typer av utomhusmiljöer.
Som drifttekniker med inriktning el arbetar du främst självständigt, men också tillsammans i team, med drift och underhåll av vårt bestånd av fortifikatoriska anläggningar. Arbetet innefattar daglig kundkontakt och samarbete med Försvarsmakten och våra underleverantörer. Rollen innebär vidare att delta i mindre projekt. Arbetet sker inom distriktet med stationering i Luleå. Det förekommer resor inom distriktet. Beredskap kan komma att innefattas i tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elektriker och som har erfarenhet av arbete med drift och underhåll av tekniska system och fastigheter. Du har god administrativ förmåga, och god datavana som användare av stödsystem. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med fastighetsautomation och/eller ESA. Det är även meriterande med arbetslivserfarenhet där man självständigt hanterat felanmälningar, driftoptimering och felsökningar samt om du erfarenhet av att jobba med styr- och reglerteknik.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du lugn, stabil och fungerar väl i pressade situationer samt har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förmåga att samarbeta och ser vikten av tydlig dialog för att skapa förtroende. Du tar ansvar för att arbetet blir utfört, strukturerar, prioriterar och följer upp. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet, gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket är du med och stärker Sveriges försvar och säkerhet. Vi är en nära och aktiv partner till Försvarsmakten och övriga totalförsvaret. Vår strävan är att trygga vår frihet, framtid och en säkrare värld. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Anställningens placeringsort är Luleå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär inplacering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Maritha Nordström, tfn 010-44 45 828 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tfn 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
