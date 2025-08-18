Drifttekniker dagtid
Växjö Energi AB / Driftmaskinistjobb / Växjö Visa alla driftmaskinistjobb i Växjö
2025-08-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Energi AB i Växjö
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder - idag och i framtiden.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en dagtidsgående drifttekniker till vår driftorganisation på Kraft & Värme Drift. Som drifttekniker är du vår operativa resurs på produktionsanläggningarna, både tillsammans med vår skiftgående personal på vår kraftvärmeanläggning Sandviksverket samt på våra yttre anläggningar för värme och kylproduktion.
Du kommer vara en del av vårt team som säkerställer såväl optimal drift av våra anläggningar för värme och kyla-produktion, felanmäler och kommer med förbättringsförslag såväl som skapar en säker arbetsmiljö vid förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Utföra driftarbeten i våra produktionsanläggningar.
• Ansvara för riskanalys, avställning, heta arbeten, utfärdande av arbetstillstånd samt återställning.
• Utveckla rutiner, instruktioner och förbättringsförslag.
• Medverka i drift och underhållsprojekt.
• Utföra visst förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsanläggningar.
Beredskap kommer att ingå när du har vuxit in i rollen och lärt känna anläggningarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande och utvecklande arbete med tekniskt innehåll. Du har en teknisk utbildning inom drift och process. Du har med fördel erfarenhet av drift eller underhållstekniskt arbete från energi eller processindustri, erfarenhet av el/automation eller kylteknik är också en fördel. Viktigast är dock att du har ett stort teknikintresse, är en lagspelare med hög ansvarskänsla som motiveras av problemlösning.
B-körkort är ett krav.
Meriter:
• Certifierad pannoperatör
• Kunskap om Kylteknik
• Erfarenhet av en liknande verksamhet.
• Erfarenhet av stora kylmaskiner och (Kyl-frysanläggningar)
På grund av Växjö Energis verksamhet och arbetsuppgifternas natur kommer en säkerhetsprövning genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VEAB 14/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Energi AB
(org.nr 556187-5203) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Kommun, Veab Kontakt
Gruppchef Närvärme/kyla
Juma Alkhuder 0470-703333 Jobbnummer
9462779