Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs kommuner. Huvudkontoret finns i Fagersta och med platskontor i Norberg. Förbundet ansvarar för driften av bostäder, verksamhetsfastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT samt lokalvård. NVK leds ytterst av dess direktion som utses av Fagersta och Norbergs kommuner. Direktionen har det övergripande ansvaret där förbundschefen ansvarar för den strategiska och operativa ledningen av verksamheten. NVK har ca 150 anställda och omsätter 400 miljoner.Publiceringsdatum2026-02-11Beskrivning
Vi söker nu en engagerad drifttekniker till vårt team.
Du kommer att arbeta med drift och skötsel av kommunernas fastigheter, så som skolor, äldreboenden, kontor, bostäder och idrottsanläggningar. Rollen innebär stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka framtidens fastigheter i Fagersta och Norberg.Dina arbetsuppgifter
- Daglig tillsyn och skötsel av fastigheter och tekniska system
- Felavhjälpande och förebyggande underhåll
- Driftövervakning och hantering av larm Injustering av ventilation och beställning av OVK
- Felsökning av värme-, kyl-, ventilations- samt styrsystem
- Beställning av underhåll och reparationer Energioptimering och analys av mediaförbrukning
- Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom el, värme, ventilation eller kyla Erfarenhet av tekniska styrsystem och fastighetsteknik
- Kunskap inom Energioptimering
- B-körkort för manuell växellåda
- Lokalkännedom
Meriterande:
- OVK-certifiering
- Anläggningsskötare
- Erfarenhet av drift i simhall och idrottsanläggningar
- Fastighetskännedom på orterna Anställningsvillkor
Arbetsorter Fagersta och Norberg
1 tjänst 100%
Tillsvidare
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor som skapar samhällsnytta varje dag och därmed en bättre vardag för våra invånare.
Vi tror att trivsel och goda arbetsprestationer hänger samman och jobbar därför aktivt för en god arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för en god hälsa. Hos oss är du ansluten till Företagshälsovård och har möjlighet till friskvårdsaktiviteter. Ersättning
Lön enligt gällande kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
(org.nr 222000-1552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsavdelningen Kontakt
Pia Sirugo 0223-44634 Jobbnummer
9735461