Drifttekniker
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Som drifttekniker på Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande, socialt och du arbetar självständigt med stor frihet att på egen hand, lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du ingår i en grupp med 12 kollegor.
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Vad ska du göra?
Som drifttekniker arbetar du främst med drifttekniska frågor och ansvarar för drift och skötsel av fastigheternas tekniska system. Du kommer att arbeta i så väl bostads- som kommersiella fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga reparationer och kontroller av fastigheternas värme- och ventilationssystem samt övrig fastighetsrelaterad teknik. Du uppmuntras att komma med egna förslag och idéer på åtgärder.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillsyn och skötsel på plats av fastigheternas tekniska system
• Utföra service på värme-, kyl-, ventilations-, samt styr- och reglersystem
• Hantera periodiskt serviceschema
• Utföra luft- och temperaturmätningar hos våra kunder
• Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
• Reparations- och underhållsåtgärder i drifttekniska system
• Modernisering/nyinstallation styrutrustning
• Programmering samt installation och driftsättning av styr-utrustning
• Mätaravläsningar samt uppföljning av energistatistik
• Utföra systematiskt brandskyddsarbete
• Daglig kommunikation med kunder, verksamhet, kollegor och leverantörer
Vem är du?
Du har driftteknikerutbildning alternativt likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. En bred fastighets teknisk kompetens genom flera års relevant arbetslivserfarenhet från värme och ventilationssystem, styr och- reglerteknik är en förutsättning för arbetet. Installationserfarenhet av el komponenter/utrustning är särskilt meriterande. Då arbetet innebär mycket kundkontakter förstår du vikten av att vara serviceinriktad och kunna samarbeta och samverka med andra och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Dator och telefon är hos oss ett nödvändigt verktyg i vardagen, då mycket är digitaliserat. Du är driven och målinriktad, har en god förmåga att se och möta kunders behov, interna såväl som externa. Att agera professionellt och kundorienterat är avgörande för denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver B-körkort. Placering i Norrköping men arbeten utförs även på andra orter inom marknadsområdet. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Vid frågor kontakta gruppchef Leif Hallinder, telefon: 011-21 95 28 eller email: Leif.Hallinder@riksbyggen.se
Urval sker löpande, ansök därför redan i dag, varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
Urvalsprocessen sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum, så känns detta rätt för dig! -sök redan idag.
